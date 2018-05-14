14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Rahmetli çok severdi deyip mezarına onu ektiler!

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Ordu’nun Kumru ilçesinde aile kabristanlığındaki bir mezara ekilen ‘karalahana’ görenlere tebessüm ettiriyor. Karalahananın mezara ekilme nedeni ise kabirde yatan kişinin hayattayken çok sevdiği bir sebze olması...
Rahmetli çok severdi deyip mezarına onu ektiler!
Rahmetli çok severdi deyip mezarına onu ektiler! Rahmetli çok severdi deyip mezarına onu ektiler! Rahmetli çok severdi deyip mezarına onu ektiler!

Karadenizli karalahanayı o kadar seviyor ki, bazen bu sevgisini akıllara durgunluk verecek örneklerle ortaya koyuyor.

Kabirde yatana faydası olmayacağını bildiği halde, sırf “merhum çok seviyordu” diye mezar üzerine ekilen karalahana görenleri hayrete düşürüyor.

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Duman Mahallesi'ndeki bir aile kabristanlığında bulunan mezarlardan biri diğerlerinden farklı.

Diğer kabirleri envai çeşit çiçek ve renk renk güller süslerken, bir tanesine ekilen karalahanalar ise görenleri hayrete düşürüyor.

Lahanaları görenler de tebessüm ederek, “Karadenizli öldükten sonra bile karalahanadan kopamaz”, “Rahmetli karalahanayı çok severdi” esprilerini yapıyor.

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