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Şimşek'ten 'kambiyo rejimi' açıklaması!

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Şimşek'ten 'kambiyo rejimi' açıklaması!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TBMM'de görüşülen kanun tasarısında kambiyo rejimi ile ilgili kısıtlayıcı bir değişiklik yapılması söz konusu olmadığını aksine kanunda yer alan izin müessesesi kaldırılarak daha liberal bir kambiyo rejimine yönelik adım
Şimşek'ten 'kambiyo rejimi' açıklaması! Şimşek'ten 'kambiyo rejimi' açıklaması! Şimşek'ten 'kambiyo rejimi' açıklaması!

 

Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılması planlanan değişikliklere ilişkin şöyle denildi

"Söz konusu Kanun kambiyo rejimine ilişkin düzenleme yapma yetkisini ve kambiyo mevzuatına aykırılıklara ilişkin cezaları düzenleyen çerçeve bir Kanundur. Kambiyo rejiminin düzenlenmesi Kanun ile değil ikincil mevzuat ile yapılmaktadır. Dolayısıyla, mezkur düzenlemede kambiyo rejimiile ilgili kısıtlayıcı bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. Tam tersine yapılan düzenleme ile Kanunda yer alan izin müessesesi kaldırılarak daha liberal bir kambiyo rejimine yönelik adım atılmaktadır."

Şimşek düzenleme ile sadece güncelliğini yitiren ve kambiyo mevzuatı ile uyumunu kaybetmiş ceza maddesi ile diğer bazı maddelerde değişiklik yapılmasını öngörülmekte olduğu belirtildi.

Değişikliklerin TL cinsinde kredilerle ilgili herhangi bir düzenleme içermediğine de dikkat çeken Şimşek, Bankacılık Kanunu haricinde ilave şartlar ve cezalar getirilmediğini vurguladı.

Kanun teklifindeki ceza maddesinin bankaların kontrol yükümlülüğüne atıfta bulunduğuna dikkat çeken Şimşek asıl muhatabın krediyi kullananlar olmaya devam ettiğini de belirtti.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Teklifle dövizle borçlanma sınırlandırmalarına uymadan şirketlere döviz kredisi sağlayan bankaya dönük de cezai yaptırım öngörülüyor. (Full Story)

Öte yandan teklifle karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) arazisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta yapılan ekonomi değerlendirme toplantısı ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da kambiyo rejimine ilişkin "Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir" denilmişti.

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