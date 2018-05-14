14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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100 yıllık makinesiyle 65 yıldır şapka üretiyor

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100 yıllık makinesiyle 65 yıldır şapka üretiyor
Niğde'de şapka ustası Behzat Çetin (80), 100 yıllık dikiş makinesiyle 65 yıldır şapka üretimi yapıyor.
100 yıllık makinesiyle 65 yıldır şapka üretiyor 100 yıllık makinesiyle 65 yıldır şapka üretiyor 100 yıllık makinesiyle 65 yıldır şapka üretiyor

Paşakapı Caddesi'nde 35 metrekare dükkanda günde 9 şapka ürettiğini anlatan Behzat Çetin, 2014'te Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nda yılın ahisi seçildiğini söyledi. Çetin, "Ben bu işi 65 senedir yapıyorum. Ustalarım vardı. Onların yanında çalışmaya çırak olarak başladım. Sonra kalfa oldum. Sonra İstanbul'a gittim 18 yıl orda çalıştım. İstanbul'dan da Niğde'ye geldim, işimi halen yapmaktayım, çok güzel çalışıyorum" dedi.

Ölene kadar şapka dikmeye devam edeceğini belirten Çetin, "Şimdi kalfa yetiştiremiyoruz. Çünkü sigortası var, parası var yetiştiremiyoruz. Şapkayı yani bu sanatı öğrenen adam gelmiyor. Makine 100 senelik. Ben bu makine ile aşağı yukarı 65 senedir çalışıyorum. İstanbul'da 18 sene çok güzel bir yerde çalıştık, vagonlarla şapka yaptık ama şimdi pek geçmiyor tabi. Makineye oturduğumuz zaman 200 şapka yapardım.  Şimdilerde ise ben kendim 8 veya 9 tane yapıyorum idare ediyorum. O zamanlar İstanbul'da çok kişi çalışıyorduk" diye konuştu

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