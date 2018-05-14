14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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İki dev bankadan devrim gibi karar!

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İki dev bankadan devrim gibi karar!
Türkiye`de de faaliyet gösteren HSBC ve ING Bank arasında tarihte ilk kez blok zinciri kullanarak dünyanın ilk ticari olarak geçerli finansal işlemi gerçekleştirildi.
İki dev bankadan devrim gibi karar! İki dev bankadan devrim gibi karar! İki dev bankadan devrim gibi karar!


Dünyanın blok zinciri kullanılarak gerçekleştirilen ilk ticari işleminin ABD’li gıda ve tarım şirketi Cargill adına HSBC ve ING bankaları arasında yapıldığı açıklandı. Birleşik Krallık merkezli HSBC, ilk finansal blok zinciri işleminde Cargill için bir kredi mektubu işlendiğini duyurdu.
 
Blok zinciri teknolojisinin bankacılık sektörüne birçok avantaj sağlaması bekleniyor. Bu avantajlar arasında kredi mektuplarındaki ve diğer ödeme işlemlerindeki sahtecilik riskinin ve işlemlerin tamamlanması için gereken aşama sayısının düşürülmesi de sayılabilir.
 
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret amaçlı tüm belgeleri elektronik ortama aktarmak, ihracat hızını yüzde 44 artırırken, maliyetleri ise yüzde 31’e kadar düşürebilir. Blok zincirinin bu kağıtsız ticaret döneminin mimarisini oluşturacağı öngörülüyor.
 

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