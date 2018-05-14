14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Varlık içinde sefalet çekiyor!

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Varlık içinde sefalet çekiyor!
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı İnlice köyünde hayvancılık yapan 80 yaşındaki Halil Demirkan, varlık içinde sefalet çekiyor.
Varlık içinde sefalet çekiyor! Varlık içinde sefalet çekiyor! Varlık içinde sefalet çekiyor!

Derme çatma naylon çadırda bin 400 rakımlı yaylada, oğlu Mehmet Demirkan'la birlikte 10 yıldır yaz kış yaşayan Halil Demirkan, yürüyememesine rağmen doktora gitmeyi reddediyor. 300 küçükbaş hayvan, 50 civarı tavuk ve horoz, traktörü, aracı, Simav merkezde ve köyünde evi olduğu öğrenilen Demirkan'ın, insanları tanımakta zorluk çektiği ve hareket kabiliyetinin olmadığı görüldü. Son bir yıldır tamamen yürüyemeyen Halil Demirkan, dizlerinin üzerine bağladığı naylonlarla sürünerek çadırdan çıkıp, toprak üzerinde oturarak dağ başında çok kötü şartlarda gününü geçiriyor. Demirkan'ın üzerindeki elbiselerin uzun zamandır yıkanmadığı ve yaşadığı bölgede tuvalet ve banyo ihtiyacını karşılayacak yerin olmaması ve elektrik olmadan yaşamını sürdürmesi  dikkatlerden kaçmadı.

45 yaşındaki oğlu Mehmet Demirkan, yaptığı açıklamada, “80 yaşında babam var. Doktora götürmek istiyorum ama tedavi olmak istemiyor. Tedavi olması için bir çare arıyorum. Babamın yürüyememesine üzülüyorum. Ama kendisi doktora gitmek istemiyor” dedi.

 Simav ilçesi İnlice Köyü Muhtarı Ahmet Güzel, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Köyümüz sınırları içerisinde bulunan yaylada hayvancılık yapan Halil Demirkan tedaviyi kabul etmiyor. Babası ve oğulu yaz kış dağda durmaktadırlar. Halil Demirkan'ın ayakları tutmuyor. Devamlı olarak çömelerek duruyor. Oğlu var bir tane, o da hayvanlara bakıyor, babasına bakamıyor. Yapayalnız dağda duruyor. Vatandaşımızın dizlerinden tedavisinin yapılması gerek. Vatandaşımızın ikna edilip tedavi için bir yere gönderilmesi lazımdır” ifadelerini kullandı.

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