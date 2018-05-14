14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:55Güneş 05:41Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:20Yatsı 21:58
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 103.199 1.32
  • Altın: 182,980 0.03
  • Dolar: 4,3149 0.46
  • Euro: 5,1714 0.79

TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik!

»
TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik!
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre askerlik hizmetini yapmakta iken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.
TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik! TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik! TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik!

 

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, er ve erbaşların izinlerini düzenleyen maddede değişiklik yapılarak buna yeni fıkralar eklendi. "Kendisinin veya ailesinin ikamet ettikleri garnizonlara dağıtım olup, evci çıkanların evcilik işlemleri iptal edilir ve dağıtımları başka garnizonlara yapılır" maddesi kapsamından sözleşmeli erbaş ve erler çıkartıldı.

Ayrıca yapılan düzenleme ile annesi, babası, eşi ile evli erkek ve kız kardeşlerinin geçici veya daimi ikamet ettiği yerlerde görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere birlik ihtiyaçları dikkate alınarak gece yatısı izni verilebilecek.

MEZAR GİDERLERİ KARŞILANACAK

Söz konusu yönetmelikte "Hastalanan Er Ve Erbaşlar Hakkında Yapılacak İşlem"ler bölümünde de değişiklik yapıldı. Cenaze giderlerinin tanımının da yapıldığı değişikliğe göre, cenaze giderleri, cenazenin defnedildiği yerin en yüksek rayicine göre ödenecek. Cenaze sahiplerine acil ihtiyaçlarına binaen, cenaze masraflarına sarf edilmek ve bilahare mahsubu yapılmak üzere yeteri kadar avans, harcama yetkilisi mutemedine verilecek. Askerlik hizmetini yaparken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

Şehitliklere defnedilmesine karar verilen erbaş ve erlerin mezar yapımına ilişkin işlemlerde Şehitlik Yönetmeliği esas alınacak

Yönetmelikte, "Askeri Okullarda Nöbet" bölümünde de değişikliğe gidildi. Buna göre okul nöbetçi amirliği, okulda mevcut binbaşı ve yarbaylar arasında (zaruri hallerde yüzbaşılar da dahil edilebilir), okul nöbetçi subaylığı ise okulda mevcut asteğmen ile yüzbaşılar arasında tutulacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı!Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı!Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadınından 4.5 kiloluk kitle alındı.
Nüfusunun yüzde 17'si emekliNüfusunun yüzde 17'si emekliSosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir açıklama yapan SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, "Manisa'da aktif çalışan sigortalı sayımız 405 binin üzerine çıktı. Bu il nüfusunun yüzde 28’i demek. 242 binin üzerinde de emeklimiz mevcut. dedi
TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik!TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik!Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre askerlik hizmetini yapmakta iken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.
Varlık içinde sefalet çekiyor!Varlık içinde sefalet çekiyor!Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı İnlice köyünde hayvancılık yapan 80 yaşındaki Halil Demirkan, varlık içinde sefalet çekiyor.
Eski eş sokak ortasında dehşet saçtıEski eş sokak ortasında dehşet saçtıBursa'nın İnegöl ilçesinde Ercan D. (34), sevgilisinin eski eşi Hamdullah T. ve kardeşi Maşallah T. tarafından önce dövüldü, sonra bıçaklandı. Polis, şüpheli kardeşleri gözaltına aldı.
Belediye başkanının makamında ilginç görüntü!Belediye başkanının makamında ilginç görüntü!Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın makam odasına pencereden girerek yazıcının üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumrular, ziyaretçilerin ve belediye çalışanların ilgi odağı oldu.
  • Cami inşaatında çökme! İşçiler enkaz altında14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:37
  • 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp, fidye istediler14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:16
  • 7 kadını da aynı vaatle kandırdı!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:15
  • 100 yıllık makinesiyle 65 yıldır şapka üretiyor14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:14
  • Gökyüzünden düştü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı14 Mayıs 2018 Pazartesi 06:50
  • Bingöl: Bir tek Erdoğan uğraşıyor, kıymetini bilin12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:13
  • Görüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:11
  • Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktı12 Mayıs 2018 Cumartesi 08:22
  • Youtuber'a suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:59
  • Tesettür Giyime En Uygun Nasıl Giyinilir?11 Mayıs 2018 Cuma 15:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri