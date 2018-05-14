14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Nüfusunun yüzde 17'si emekli

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Nüfusunun yüzde 17'si emekli
Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir açıklama yapan SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, "Manisa'da aktif çalışan sigortalı sayımız 405 binin üzerine çıktı. Bu il nüfusunun yüzde 28’i demek. 242 binin üzerinde de emeklimiz mevcut. dedi
Nüfusunun yüzde 17'si emekli Nüfusunun yüzde 17'si emekli Nüfusunun yüzde 17'si emekli

 

 SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan milli istihdam seferberliği kapsamında Manisa’nın 9. olduğunu kaydetti.

Kurt, “Açıklanan son verilere göre de Türkiye’de işsizlik 10.8 olarak gerçekleşti. Bu rakam 2017 Ocak ayında “13 seviyelerindeydi. 2017 yılında 1.5 milyon ilave istihdam gerçekleşti. Türkiye ekonomisi de aynı dönemde 7.4 büyüme kaydetti. Yakalanan bu başarı, işverenlerimizin ve vatandaşlarımızın Türk ekonomisine olan güveni ve yatırım kararlılığının bir eseridir. Bu başarının 2018’de de tekrarlanmasını can-ı gönülden diliyorum. İşsizlerimizin iş sahibi olmaları ve sigorta girişlerinin yapılması Kurumumuzun prim gelirlerini de arttırıcı bir etki yapıyor. Böylece, iş imkanı bulan vatandaşlarımız geçimlerini temin ederken, SGK’nın hizmet kalitesini arttırabilmek ve finansal dengelerini sürdürülebilir kılmak mümkün oluyor. İl Müdürlüğü olarak Manisa'mızda yatırım yapan. İstihdam kapısı olan ve primlerini düzenli ödeyen tüm işverenlerimize, esnafımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

Manisa'da 405 binin üzerinde aktif çalışan var

Ülkemizde aktif sigortalıların sayısı işçi, esnaf ve memurlarla birlikte 22 milyonun üzerinde olduğunu vurgulayan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurumumuzdan aylık ve gelir alanların sayısı ise 12 milyonu aşmış durumda. İlimizde de aktif çalışan sayımız 405 binin üzerine çıktı. Bu il nüfusunun yüzde 28’i demek. 242 binin üzerinde de emeklimiz mevcut. Yani il nüfusumuzun yüzde 17’side emekli konumunda. Yapılmakta olan yeni yatırımlar, kapasite kullanım oranlarında yaşanan artışlar ve kayıtlı istihdamda her geçen gün elde edilen olumlu gelişmelerle aktif sigortalılarımızın sayısı giderek yükseliyor. Böylelikle, çalışanların emekli vatandaşlarımıza yapılan ödemeleri finanse etme oranı da pozitif bir seyir izliyor.”

SGK’nın herkesi şemsiyesi altında topladığını belirten Kurt, şunları kaydetti: “SGK, tüm Türkiye’nin güvencesi olan ve idarecilerimizi, köylülerimizi, madencilerimizi, esnafımızı, memurumuzu, bebelerimizi ve dedelerimizi, şehit yakını ve gazilerimizi bir şemsiye altında buluşturan, milletimizin velinimeti olarak adlandırabileceğim dev bir kurum. Kurumumuz 2006 yılında gerçekleştirdiği reformla aradan geçen 12 yıl gibi kısa bir sürede dünyaya model teşkil eden büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bundan sonrada çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değişime önderlik etmeye devam edeceğiz. Teknolojiden üst seviyede faydalanıyoruz. Kurumumuza kadar gelmeden e-devlet üzerinden emekli aylığı ve kesintileri öğrenebilme, hizmet dökümü alabilme, ilaç ve rapor bilgisi sorgulama, emeklilik başvurusu yapma, adres ve banka değişikliği, borç sorgulama, isteğe bağlı başvurusu, ölüm yardımı talebi, tedavi bilgileri sorgulama gibi 87 farklı konuda hizmet alabilmek mümkün. Emeklilik başvurularını işçilerimizde ortalama 18 gün, esnafımızda ise 10 gün gibi kısa sürelerde sonuçlandırabiliyoruz. Burada da hedefimiz tek tuşla aynı gün emekliliği sağlayabilmek.”

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