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TÜMSİAD'tan Kudüs açıklaması! Kabul etmeyeceğiz

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TÜMSİAD'tan Kudüs açıklaması! Kabul etmeyeceğiz
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, ‘’Kudüs Filistin’dir, mukaddestir ve Müslümanlarındır. Ne biz ne de İslam âlemi bu kararı asla kabul etmeyeceğiz’’dedi.
TÜMSİAD'tan Kudüs açıklaması! Kabul etmeyeceğiz TÜMSİAD'tan Kudüs açıklaması! Kabul etmeyeceğiz TÜMSİAD'tan Kudüs açıklaması! Kabul etmeyeceğiz

ABD bugün, 120'den fazla ülkenin kınama kararına rağmen İsrail Elçiliğini egemenliği tartışmalı Kudüs'e taşıyor. ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Müslüman dünyası bu karara büyük tepki gösterirken TÜMSİADGenel Başkanı Yaşar Doğan, ‘’Kudüs Filistin’dir, mukaddestir ve Müslümanlarındır. Ne biz ne de İslam âlemi bu kararı asla kabul etmeyeceğiz’’ dedi.

Alınan kararın Ortadoğu barışının altına dinamit koymakla eşdeğer olduğunu vurgulayan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Dünya mazlumlarının yaşadığı olayların üzerinde büyük etkisi olan ABD ve İsrail’in, Kudüs’ü başkent olarak tanıma faaliyetleri, Müslümanları kışkırtmaya yönelik bir adımdır. Müslümanların kutsal toprağı Kudüs’e el uzatılmıştır” diye konuştu. Müslümanların mübarek Ramazan ayına kavuşmak üzere olduğunu hatırlatan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugün ABD ne yaparsa yapsın biz Müslümanlar için gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. Kudüs’ün statüsünde değişiklik yapmaya yönelik her türlü girişim gayri hukuki ve art niyetlidir. Asla bunu kabul etmeyeceğiz. ABD’nin elçiliğini Ramazan ayına yaklaşıldığı şu günlerde taşıması da art niyetli olduklarını gözler önüne sermektedir.”

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