MHP afta ısrarcı! Bir açıklama daha geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin af kanununun çıkarılması konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Devletler bağlı vatandaşlarına alicenap olur, müsamahalı davranır. Medeniyet demek af ve müsamaha demektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Af Kanunu" hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında ''Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 12 Mayıs 2018 tarihinde, terör ve teröristle iç içe geçmiş, beyan ve telkinleriyle onlarca masum vatandaşın katline sebep olmuş, eline Ülkücü kanı bulaşmış bazı kişilerin Cumhurbaşkanı adayı yapılmasını sert bir şekilde eleştirmiştir. Malum şahısların hukuka şeklen uygun olan Cumhurbaşkanı adaylığı kamu vicdanını derinden yaralamıştır.

Bayram öncesi kader kurbanlarına af getirilmesi toplumsal barışa katkı sağlayacaktır. Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarından, PKK'lı ve FETÖ'cü canilerle uzun müddet içli dışlı olmuş, kavil birliği yapmış, marifetleri milletimiz tarafından bilinen fırıldak köşe yazarları ile televizyon yorumcuları çok rahatsız olmuştur. PKK'nın meclis uzantılarının serbest kalması için birbiri ile yarış edenler, bir Ülkücüye yapılan hukuksuzluk dile getirilince kıyameti koparmaktalar'' dedi.

Yıldız, ''SP'nin adayı anadilde eğitim istemekte, CHP'nin adayı Edirne cezaevinde yatan Demirtaş'ı ziyaret ederek serbest bırakılmasını istemekte. Demirtaş'a özgürlük yarışında İP kurucuları da diğerlerinden geri kalmamaktadır. Özgürlük kampanyaları düzenledikleri bu kişinin PKK terör örgütünün hizmetkarı olduğunu, beyan ve tahrikleriyle onlarca kişinin katline sebep olduğunu bu zevat bilmiyor mu?

Af çıkarmak Anayasamızın 87. maddesinde yazılı olduğu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri içindedir. MHP'nin Meclisteki Milletvekili sayısı bellidir, ancak af kanununun çıkarılması konusunda kararlıdır.

Dünyada suç ve suçluyu toplum hayatından tamamen çıkarmış hiçbir ülke yoktur. Af adalet ve genel menfaat düşüncesiyle suç işleyen kişinin cezalandırılmasından veya hükmedilmiş cezanın infazından vazgeçilmesini kapsayan yasal düzenlemedir. Devletler bağlı vatandaşlarına alicenap olur, müsamahalı davranır. Medeniyet demek af ve müsamaha demektir'' açıklaması yaptı.

''BAHÇELİ, KADER KURBANLARI İÇİN ÇIKARILMASI DÜŞÜNÜLEN AF KANUNUNUN SINIRLARINI NET OLARAK ÇİZMİŞTİR''

Yıldız, şunları söyledi: ''Adli suçların işlenmesinde dengesiz kentleşme, aşırı iç ve dış göç, işsizlik, yoksulluk başlıca sosyal ve ekonomik faktörlerdir. Cezaevlerinde adli tutuklu ve hükümlü sayısı ikiyüz bin kişinin üzerindedir. Her biri çeşitli sebeplerle suç işlemiş cezaevine düşmüştür.

Cezaevi kapılarına, Dante'nin Cehennemi'nin kapısında yazılı olduğu gibi "Buraya girenler, bütün ümitlerinize veda ediniz" cümlesini mi yazacağız?

Cezaevi koğuşlarında tutuklu ve hükümlüler vardiya usulü yatmakta, on kişilik koğuşta otuz kişi kalmaktadır. İnsan doğasına aykırı bu hal cezaevlerini suçlunun psikolojik ve sosyal bünyesini tedavi edecek kurumlar olmaktan hızla uzaklaştırmaktadır.

MHP'nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli, kader kurbanları için çıkarılması düşünülen af kanununun sınırlarını net olarak çizmiştir.

Anlamak istemeyenler için affın kapsamını TCK'nun da yazılı olduğu şekilde bir daha belirtmek gerekirse;

* 5237 Sayılı ceza kanununun 302. maddesi ile 316. maddesi arasında düzenlenen " Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar " başta olmak üzere;

* TCK' nun 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları af kapsamı dışındadır.

* TCK'nun 103.Maddesinde düzenlenen çocukların cinsel istismarı af kapsamı dışındadır.

* TCK'nun 82. Maddesinde düzenlenen adam öldürmenin nitelikli halleri düzenleyen af kapsamı dışındadır.

* Anayasanın 169. maddesinde düzenlenen ormana karşı suçlar hariç olmak üzere, 5237 sayılı ceza kanunun ile özel kanunlardaki suçlar için af kanunu çıkarılması toplumsal bir talep, hukuki bir zorunluluktur.''