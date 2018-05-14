Adliyeye götürüldüler! Suçlarını duyan şoke oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak gibi suçlardan gözaltına alınan 3’ü kadın 16 şüpheli ve 3 hükümlü adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlarla ilgili hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler için 2 Mayıs sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri 3’ü kadın 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 3 şüphelinin de cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Polis merkezinde 12 gün süren işlemlerinin ardından 3’ü kadın 19 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.