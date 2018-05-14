15 Mayıs 2018 Salı29 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 17°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 103.370 1.49
  • Altın: 184,392 0.80
  • Dolar: 4,3417 1.08
  • Euro: 5,1985 1.32

Üst geçidin altına yaya geçidi!

»
Üst geçidin altına yaya geçidi!
Trabzon'un Of ilçesinde, altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana inşa edilen üst geçit görenleri şaşırtıyor.
Üst geçidin altına yaya geçidi! Üst geçidin altına yaya geçidi! Üst geçidin altına yaya geçidi!

 Okulların da yer aldığı bölgede yayaların çoğu, üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor.

İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi üzerindeki yolun altında, yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana 50 metre uzunluğunda üst geçit inşa edildi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu ve okulların da yer aldığı bölgede kurulan üst geçidin altında, yaya geçit çizgisinin ve trafik ışıklarının bulunması görenlerin dikkatini çekiyor. Yayaların çoğu da üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor. Okuldan çıkan bazı öğrencilerin ise yolun karşısına geçmek için bu geçitlerden hiçbirini kullanmadığı gözleniyor. 'Fıkra gibi üst geçit' yorumunda bulunan yöre halkı, geçitlerin olduğu bölgede birçok kaza meydana geldiği için kapsamlı önlem alındığı değerlendirmesinde bulundu. 

‘HEPSİ BİR ARADA NADİR ÜST GEÇİT’

İlçe sakinlerinden Sezgin Akyüz Sarı, "Hem okul hem hastane olması özellikle öğrenci ve vatandaşların yolun karşısına kontrollü geçmesi açısından çok güzel oldu. Burada çok kaza oluyordu ve ışık olduğu halde geçişlerde sorun yaşanıyordu. Hem ışık var hem de yaya geçidi var. Burası belki de hepsinin bir arada olduğu nadir yerdir; ama böyle üst geçit gerekiyordu" diye konuştu. 

Üst geçidin yanında bulunan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Sultan Burak ise üst geçit kullanmanın hayat kurtaracağını belirterek, "Üst geçidi kullanırsak hayatımız kurtulur, kullanmazsak canımızdan oluruz" dedi. 

Yöre esnafından Furkan Bayraktar da üst geçidin yapılmasıyla kazaların önüne geçildiğini kaydederek, "Üst geçit yokken ışıklar ve yaya geçidi vardı; ama kırmızı ışıkta geçenler oluyordu. Şimdi üst geçit yapıldıktan sonra kaza da olmuyor. Işık ve yaya geçidi ile kazaların önüne geçilemedi. Üst geçit yapıldıktan sonra kazalar ise engellendi" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan 'Af' açıklamasıBekir Bozdağ'dan 'Af' açıklamasıBozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ" Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir." dedi
Üst geçidin altına yaya geçidi!Üst geçidin altına yaya geçidi!Trabzon'un Of ilçesinde, altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana inşa edilen üst geçit görenleri şaşırtıyor.
Adliyeye götürüldüler! Suçlarını duyan şoke olduAdliyeye götürüldüler! Suçlarını duyan şoke olduAntalya’nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak gibi suçlardan gözaltına alınan 3’ü kadın 16 şüpheli ve 3 hükümlü adliyeye sevk edildi.
Binbir surat gelin! Bavulundan çıkanlar şoke ettiBinbir surat gelin! Bavulundan çıkanlar şoke ettiİzmir'in Dikili ilçesinde düğünde takılan altın ve paraların çalındığını öne sürerek jandarmaya başvuran gelin, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.
Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı!Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı!Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadınından 4.5 kiloluk kitle alındı.
Nüfusunun yüzde 17'si emekliNüfusunun yüzde 17'si emekliSosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir açıklama yapan SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, "Manisa'da aktif çalışan sigortalı sayımız 405 binin üzerine çıktı. Bu il nüfusunun yüzde 28’i demek. 242 binin üzerinde de emeklimiz mevcut. dedi
  • TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik!14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:56
  • Varlık içinde sefalet çekiyor!14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:50
  • Eski eş sokak ortasında dehşet saçtı14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:02
  • Belediye başkanının makamında ilginç görüntü!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:41
  • Cami inşaatında çökme! İşçiler enkaz altında14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:37
  • 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp, fidye istediler14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:16
  • 7 kadını da aynı vaatle kandırdı!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:15
  • 100 yıllık makinesiyle 65 yıldır şapka üretiyor14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:14
  • Gökyüzünden düştü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı14 Mayıs 2018 Pazartesi 06:50
  • Bingöl: Bir tek Erdoğan uğraşıyor, kıymetini bilin12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri