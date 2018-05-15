Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Büyük seferberlik başlıyor

Kampanya, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde gerçekleştirilecek.
ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını Filistinlilerin protesto etmesi üzerine İsrail'in katliam yapmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz' ifadesini kullandı.
FİLİSTİNLİLER İÇİN İSLAM ÜLKELERİNDE YARDIM KAMPANYASI DÜZENLİYORUZ
Londra'da Türk öğrencilerle buluşan Erdoğan, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bünyesinde Ramazan ayı boyunca İslam ülkelerinde yardım kampanyası düzenleneceğini duyurdu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
LİDERLERE MEKTUPLARI YAZDIM
İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz. Mektuplarını yazdım, imzalar atıldı. Bu mektuplar liderlere gönderiliyor.
Liderleri bir taraftan şahsım ararken, başbakanları Başbakanımız, dışişleri bakanlarını da Dışişleri Bakanım aramaya başlayacaklar. Ki, Cuma günü yapacağımız zirveyi şanına yakışır şekilde gerçekleştirelim.