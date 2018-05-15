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Erdoğan'dan 18 trilyon $’lık buluşma

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Erdoğan'dan 18 trilyon $’lık buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel piyasalarda söz sahibi 25 yatırımcı ile Londra’da bir araya geldi. Erdoğan, 18 trilyon $’ı yöneten banka, fon ve şirketlere “Türkiye’ye yatırım yapın” çağrısında bulundu
Erdoğan'dan 18 trilyon $’lık buluşma Erdoğan'dan 18 trilyon $’lık buluşma Erdoğan'dan 18 trilyon $’lık buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da küresel piyasalara yön veren 18 trilyon doları yöneten dev yatırımcılarla bir araya geldi. Bloomberg merkezindeki yuvarlak masa toplantısına aralarında Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Rabobank, BlackRock International, Bluebay Asset Management, Fidelity International'ın da olduğu 25 firma ve fonu temsil eden üst düzey yönetici katıldı. Yemekli toplantıda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut da hazır bulundu.

SORULARI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg TV'nin sunucusu Guy Johnson ile röportaj yaparken, 15-20 dakikalık konuşmanın ardından yabancı yatırımcıların sorularına geçildi. Soru-cevap kısmını da Guy Johnson yönetti. Yatırımcılar Erdoğan'a hem dış politika hem de ekonomiye yönelik sorular yöneltti. Türkiye'nin küresel sahnedeki konumu, ABD ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerle ilişkileri, jeopolitik gelişmeler, bölgesel risklerin yanı sıra ekonomik büyüme, reformlar ve makro göstergeler ile kur-faiz-enflasyon ve vergiler bağlamında kısa ve özellikle seçim sonrası uzun vadeli planlarını sordular.

bq0fz_1526354779_5543.jpegYATIRIM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 3 binden fazla İngiliz şirketinin faaliyet gösterdiğini belirterek, yabancı yatırımcılar için önemli teşvikler sağladıklarını anlattı. Yeni teşvik programları için hazırlık yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve yabancı yatırımcı arasında hiçbir ayrım yapmadıklarını vurguladı.

TİCARET HACMİNİ 20 MİLYAR $'A ÇIKARALIM

İngılız işadamlarına Türkiye'de yatırım çağrısı yapan Erdoğan, katma değeri fazla ve yüksek teknoloji içeren ürünleri iki ülke firmalarının birlikte üretebileceği mesajını verdi. Erdoğan, iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ortaklıklar yapabileceğini belirtti. Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasının ticari ilişkilere katkı yapacağını belirtti. Erdoğan, şirket yöneticilerinin Türkiye'nin ekonomisi, mali politikalar, yatırımcıların Türkiye'ye bakışı, ekonomik büyümeyle ilgili sorularını da yanıtladı.

3. ÜLKELERDE ORTAKLIK YAPALIM

Londra'da düzenlenen "Üçüncü Ülkelerde Altyapı Alanında Türkiye-Birleşik Krallık İşbirliği" panelinde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Türk ve Birleşik Krallık müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde başarılı ortak projeler gerçekleştirmesinin, iki ülke arasında diğer konulardaki işbirliğini daha da geliştiren önemli bir katalizör olacağını bildirdi. Türk firmalarının en rekabetçi olduğu sektörlerden birinin müteahhitlik olduğunu vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu: "Firmalarımız ve ülkelerimiz farklı özelliklerini birleştirerek önemli bir sinerji yaratabilir. Son yıllarda dünyada artan rekabet şartlarına her iki ülke firmalarının birlikte uyum sağlaması, Birleşik Krallık'ın müteahhitlik sektöründeki finansal imkânları ile Türkiye'nin iş yaptığı başta Rusya, Orta Asya ve Ortadoğu olmak üzere Kuzey ve Sahraaltı Afrika pazarlarındaki bağlantıları, kalifiye işgücü ve tecrübesinden birlikte yararlanabilir."

İNSANSIZ TEKNOLOJİ İÇİN İMZA ATTILAR

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren Türk ve İngiliz firmaları, ileri teknoloji insansız kara araçları platformu geliştirerek pazarlamak için işbirliği yapacak. İşbirliği anlaşmasının imzaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Londra'da toplanan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nda atıldı. Organizasyon kapsamında Katmerciler ve İngiliz Mira firması, diğer paydaşlar Savronik ve Delta Ltd. ile insansız kara araçları alanında uluslararası stratejik işbirliğini öngören bir anlaşmayı, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir eşliğinde imzaladı. Anlaşmaya göre, her iki ülkenin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji insansız kara araçları platformu, ortak çabayla geliştirilerek İngiltere ve Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyaya ortak pazarlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg'te yatırımcılarla buluşmasından önce TV sunucusu Guy Johnson ile röportaj yaptı. 15-20 dakikalık konuşmanın ardından yabancı yatırımcıların sorularına geçildi. Soru-cevap kısmını da Guy Johnson yönetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırımcıların sorularını yanıtladı.

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