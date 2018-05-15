15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 103.370 1.49
  • Altın: 184,392 0.80
  • Dolar: 4,3417 1.08
  • Euro: 5,1985 1.32

Ehliyette yeni dönem! O ülkede başladı

»
Ehliyette yeni dönem! O ülkede başladı
Avustralyalı sürücülerin ehliyet taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracak dijital ehliyetler, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Dubbo kentinde kullanılmaya başlandı.
Ehliyette yeni dönem! O ülkede başladı Ehliyette yeni dönem! O ülkede başladı Ehliyette yeni dönem! O ülkede başladı

NSW Maliye, Hizmetler ve Mülkiyet Bakanı Victor Dominello, bakanlığın  resmi internet sitesinden, sürücülerin ehliyet taşımasını sonlandıracak dijital  uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Dominello, NSW'nin Dubbo kentinde geçen yıl denenmeye başlanan  dijital ehliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması için mecliste gerekli  yasal düzenlemeleri yapacaklarını bildirdi. Dijital ehliyet uygulamasını bin 400'den fazla kişinin kullanmaya  başladığını belirten Dominello, "Akıllı telefonlar, son teknolojileri  kullandığımız fiilen cüzdan ve mobil ofisler haline geldi. Böylece sürücüler  günlük ihtiyaçlarında dijital ehliyetleri de kullanabilecek." değerlendirmesini  yaptı.

Söz konusu dijital ehliyetleri kullanmak için sürücülerin akıllı cep  telefonlarına bir uygulama yüklemesi gerekiyor. Cep telefonlarındaki bu  ehliyetler, polis kontrolleri ve sosyal kulüplere girişlerin yanı sıra kimlik  kullanımının gerekli olduğu yerlerde gösterilebilecek. Dijital ehliyeti tercih eden sürücülere fiziksel bir kart sağlanacak  ancak bunları yanlarında taşımaları gerekmeyecek.

Fiziki olarak taşınan ehliyetlerle kıyaslandığında çalınma ve  sahtekarlıklara karşı daha güvenli olduğu belirtilen dijital ehliyetlerin, yakın  bir zamanda eyalet genelinde uygulamaya konulacağı duyuruldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ehliyette yeni dönem! O ülkede başladıEhliyette yeni dönem! O ülkede başladıAvustralyalı sürücülerin ehliyet taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracak dijital ehliyetler, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Dubbo kentinde kullanılmaya başlandı.
Elon Musk’tan gece yarısı heyecanlandıran Türkiye açıklamasıElon Musk’tan gece yarısı heyecanlandıran Türkiye açıklamasıABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc. CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Tesla'yı "bu yıl içinde Türkiye'de piyasaya sürmeyi planladıklarını" açıkladı.
Otomotiv sektörü bu kadarı bekliyorOtomotiv sektörü bu kadarı bekliyorOtomotiv sektörü "hurda teşviki uygulama yönetmeliği"ni bekliyor.
Otomotiv devi 312 bin aracını geri çağırıyor!Otomotiv devi 312 bin aracını geri çağırıyor!Alman lüks otomobil üreticisi BMW, sürüş sırasında aniden stop etme hatası nedeniyle geri çağrılacak araç sayısını 312 bine yükseltti.
Büyük gün Cuma: Erdoğan ismini açıklayacakBüyük gün Cuma: Erdoğan ismini açıklayacakHerkesin merakla beklediği yerli otomobilin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve CEO’su Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek büyük törende açıklanacak.
Trafikte bunu yapanlara büyük ceza geliyorTrafikte bunu yapanlara büyük ceza geliyorİçişleri Bakanı Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.
  • Dizel araç skandalında yeni gelişme01 Mayıs 2018 Salı 08:21
  • Otomobil devinde büyük skandal!26 Nisan 2018 Perşembe 14:20
  • Türkiye'nin yüzde 80'i elektrikli araçlara hazır26 Nisan 2018 Perşembe 13:16
  • 1 milyon araçta yangın riski! Hepsi geri çağrıldı25 Nisan 2018 Çarşamba 09:40
  • Uzaya giden Tesla'da yerli parça!16 Nisan 2018 Pazartesi 09:27
  • Trump'ın yeni arabası testte yakalandı13 Nisan 2018 Cuma 08:02
  • Bakan Özlü açıkladı! Yerli otomobilde müthiş özellik...12 Nisan 2018 Perşembe 10:20
  • Çift motorlu yeni Tesla geliyor10 Nisan 2018 Salı 13:48
  • Otomotivde yeni Başkan Baran Çelik oldu10 Nisan 2018 Salı 13:06
  • Aman dikkat! İkinci elde büyük tuzak10 Nisan 2018 Salı 10:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri