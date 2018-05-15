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Türkiye'ye para akacak! Hükümet özel yasa hazırlıyor

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16 yılda 190 milyar $’lık sermaye girişi sağlayan hükümet, 24 Haziran sonrası için yatırımcıya özel yasa hazırlıyor. Yatırımcının hukuki açıdan endişesini giderecek yeni sistemle, Türkiye global yatırımın adresi olacak.
Türkiye'ye para akacak! Hükümet özel yasa hazırlıyor
Türkiye'ye para akacak! Hükümet özel yasa hazırlıyor Türkiye'ye para akacak! Hükümet özel yasa hazırlıyor Türkiye'ye para akacak! Hükümet özel yasa hazırlıyor

Türkiye, 24 Haziran seçimleri sonrası ekonomi ve yatırım alanında tarihi hamlelere sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde hayata geçen yeni sistemde yatırım ve yatırımcıların hukuk karşısında güvencesini artırmak için özel bir yasa hazırlanıyor. Buna göre yerli ve yabancı yatırımcının hukuki açıdan tek bir endişesi kalmayacak. Yeni sistem, Türkiye'ye gelecek sermayenin de güvencesi olacak.

TEŞVİK KAPSAMI GENİŞLİYOR

Yatırımcının elini rahatlatmak için bugüne kadar 135 milyar lira yatırım çeken süper teşviklerin kapsamı da ihtiyaca göre genişletilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yeni sistem yepyeni fırsatlar sunuyor. Yatırımcıları koruyan bir çerçevede kanun çalışması yapılacak. Türkiye'ye gelecek sermaye akımlarına da önemli katkı sağlayacak" dedi. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'ye yaklaşık 190 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanırken, ocak ayında açıklanan 93 maddelik reform paketiyle de tarihi bir adım atıldı. İnşaat izinlerinden sermaye blokajındaki kolaylığa, şirketlerin yoklama çilesinin sona ermesinden altyapı izinlerinin kolaylaşmasına kadar birçok başlıkta yatırımcının elini güçlendirdi. İş yapma kolaylığı endeksinde 20'nci sıraya yükselmek için tüm imkânları seferber eden hükümet, hukuk alanında da güvence isteyen sermayenin kaygılarını gidermek için kolları sıvadı. Başkanlık sistemi günlük yaşam, ticaret, ekonomide olduğu gibi yatırımlarda da hissedilecek.

SIFIRA YAKIN MALİYET

Yeni hükümet sistemiyle yabancı yatırımcıların Türkiye algısı güçlenecek. Bu kapsamda sıfıra yakın maliyetle yatırım imkânı sunan teşvikler bölgesel, stratejik yatırımlar dikkate alınarak güçlendirilecek. Mevcut teşvik sisteminde 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği veriliyor. Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği sağlanıyor. Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe veriliyor.

KÜRESEL ALGI GÜÇLENECEK

Maliye Bakanı Ağbal, 24 Haziran sonrası hayata geçecek yeni sistemin ekonomiye kazanımlarını anlatırken, "Bu dönüşüm sırasında devletin daha çok yönlendirici olduğu, piyasada taraflar açısından hukuk sisteminin tam olarak işlerlik kazandığı yeni bir çerçeve oluşturulacak. Yatırım ve yatırımcıları koruyacak, hukuk karşısında güvencelerinin artırılmasına dönük bir kanun çalışması yapılacak. Bu Türkiye'ye gelecek sermaye akımlarına önemli bir katkı sağlayacak" dedi. Yeni sistemin sunduğu fırsatlara dikkat çeken Ağbal, kamu harcamalarının rasyonelleşeceğinin altını çizdi.
 

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