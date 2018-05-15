Erdoğan'dan ABD'ye rest!

Bloomberg'ten Guy Johnson'un sorularını yanıtlayan Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldığında kimse bir şey demedi." dedi.

İngiltere ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg televizyonuna mülakat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:



KRİTİK FAİZ AÇIKLAMASI



Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak. Cari açığımızın bir numaralı nedeni doğalgaza, petrole bağımlılığımızdır. Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.

ABD'YE REST

Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak çaresine bakarız. S-400 konusunda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldığında kimse bir şey demedi.

GAZZE'DE YAŞANANLAR

Gazze'de öldürülen insanların sayısına bakın. Bu bir felakettir. Gazze'de yaşananların sorumlusu Netanyahu ve Trump'tır.

ABD'DEKİ HALKBANK'A KUMPAS DAVASI

Temennim, ABD'deki Ambargo Davası'nda Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeyecek bir netice çıkması. Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur. Onu suçlu bulmak Türkiye'yi suçlu bulmaktır.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

Şu anda görünen o ki, iyi gidiyoruz. Seçimden sonra parlamento ve parlamento dışı tablo farklı olacak."