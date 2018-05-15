Erdoğan'dan kritik faiz çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Bloomberg TV'ye konuştu. Erdoğan, "Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir" dedi.

İngiltere ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'e mülakat veren Erdoğan konuşmasında faiz ve enflasyon konusuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Faiz tek haneliye geldiği zaman yatırımlarda patlamalar meydana geldi. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Cari açığımızın bir numaralı nedeni petrole, doğalgaza bağımlılığımızdır. "

"Yerli ve milli parayla alışveriş yaparak kur baskısından korunuyoruz"diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı, "Milli parayla alışverişin faydalarını gördük" ifadesini kullandı.

"CARİ AÇIĞIN NEDENİ PETROL VE DOĞALGAZ BAĞIMLILIĞI"

Cari açığın bir numaralı nedeninin petrole ve doğalgaza bağımlı olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz. ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım." dedi