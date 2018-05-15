15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 20°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 103.370 1.49
  • Altın: 184,392 0.80
  • Dolar: 4,3417 1.08
  • Euro: 5,1985 1.32

Daire başkanından skandal! Hesap verecek

»
Daire başkanından skandal! Hesap verecek
Danıştay, Konya Selçuk Üniversitesi’nde 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla şikâyet edilen, soruşturma izni verilmeyen Sağlık Spor Kültür Daire Başkanı H.H.S.’nin yargılanması yönünde karar verdi.
Daire başkanından skandal! Hesap verecek Daire başkanından skandal! Hesap verecek Daire başkanından skandal! Hesap verecek

Konya Selçuk Üniversitesi’nde geçen yıl Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı görevini yürüten H.H.S., iddiaya göre 2 kadın çalışana “Sevgilin var mı? Sevgilin olmamı ister misin? Şehvetli bir şekilde sevişmek ister misin?” gibi ifadelerle tacizde bulundu. H.H.S. kadınlardan 28 yaşındaki T.Ö.’yü olayı kimseye anlatmaması için defalarca silahla tehdit etti. Bir süre sonra tehdit ve tacizlere daha fazla dayanamayan kadın, durumu üniversite yönetimine yazılı olarak bildirdi.

T.Ö.’nün şikâyetinin ardından diğer kadın Y.C. de H.H.S. hakkında şikâyetçi oldu. Üniversite yönetimi şikâyetlere rağmen işlem yapmazken, sadece şüphelinin görev yerini değiştirdi. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’ne gönderilen H.H.S. hakkında Konya Valiliği İl İdare Kurulu da “soruşturma açılmasına gerek olmadığı” yönünde karar aldı. Bunun üzerine T.Ö.’nün avukatları Danıştay’a başvurdu.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre Danıştay 1. Dairesi, Konya Valiliği’nin men-i muhakeme kararının bozulmasına ve şüphelinin yargılanmasına hükmetti. Yargılama Konya Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

‘HESAP VERECEK’

Danıştay’ın aldığı kararın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden T.Ö. “Danıştay bozdu. Şimdi bu adam adalet karşısında hesap verecek. Ruh sağlığımın bozuk olduğuna dair verilen raporlar hakem hastane tarafından da onaylandı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Bu olay hayatımı mahvetti” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İntihar mı, cinayet mi? Küvetteki ölümde büyük sır!İntihar mı, cinayet mi? Küvetteki ölümde büyük sır!Evinde ucu açık elektrik kablosunun bulunduğu küvette ölü bulunan ve intihar ettiğinden şüphelenilen tasarımcı Ebru Demetgül’ün arkadaşı Cem Mumcu, “İntihar olduğunu sanmıyorum” dedi.
Daire başkanından skandal! Hesap verecekDaire başkanından skandal! Hesap verecekDanıştay, Konya Selçuk Üniversitesi’nde 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla şikâyet edilen, soruşturma izni verilmeyen Sağlık Spor Kültür Daire Başkanı H.H.S.’nin yargılanması yönünde karar verdi.
Türk hackerlerdan İsrail'e dev darbeTürk hackerlerdan İsrail'e dev darbeGazze'deki katliam sonrası harekete geçen Ayyıldız Tim, Siyonist İsrail’in Demir Kubbe Savunma Sistemini hedef aldı.
Bekir Bozdağ'dan 'Af' açıklamasıBekir Bozdağ'dan 'Af' açıklamasıBozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ" Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir." dedi
Üst geçidin altına yaya geçidi!Üst geçidin altına yaya geçidi!Trabzon'un Of ilçesinde, altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana inşa edilen üst geçit görenleri şaşırtıyor.
Adliyeye götürüldüler! Suçlarını duyan şoke olduAdliyeye götürüldüler! Suçlarını duyan şoke olduAntalya’nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak gibi suçlardan gözaltına alınan 3’ü kadın 16 şüpheli ve 3 hükümlü adliyeye sevk edildi.
  • Binbir surat gelin! Bavulundan çıkanlar şoke etti14 Mayıs 2018 Pazartesi 23:48
  • Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı!14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:04
  • Nüfusunun yüzde 17'si emekli14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:02
  • TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik!14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:56
  • Varlık içinde sefalet çekiyor!14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:50
  • Eski eş sokak ortasında dehşet saçtı14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:02
  • Belediye başkanının makamında ilginç görüntü!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:41
  • Cami inşaatında çökme! İşçiler enkaz altında14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:37
  • 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp, fidye istediler14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:16
  • 7 kadını da aynı vaatle kandırdı!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri