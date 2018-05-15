Karamollaoğlu böyle cevap verdi: "Biz sadece gülümseyeceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, pekçok medya organı ve sosyal medyada sözlerinin çarpıtılarak aktarıldığını, iftiralar atıldığını belirterek, bunlara dikkat çeken bir cevap verdi:
SP lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Suçlayacaklar, iftira atacaklar, montaj yapacaklar. Peki, biz ne yapacağız: GÜLÜMSE" ifadelerini kullandı.
Ülkenin sorunlarına ilişkin tespitlerde bulunup, somut çözüm önerileri sunduklarını ifade eden Saadet Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, pekçok medya organı ve sosyal medyada sözlerinin çarpıtılarak aktarıldığını, iftiralar atıldığını söyleyip, şöyle dedi:
"Suçlayacaklar, iftira atacaklar, hakaret edecekler, provoke edecekler, yalan söyleyecekler, çarpıtacaklar, montaj yapacaklar. Peki, biz ne yapacağız: GÜLÜMSE".