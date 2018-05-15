Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

15 Mayıs Salı altın fiyatları belli oldu. Altında yükseliş sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 184-185 lira arasında değişen fiyatıyla yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise altının gramı kaç lira? İşte 15.5.2018 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR?
184,91 liradan alınırken, 184,94 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 293,15 liradan alınırken 299,77 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 584,47'dan alınırken 599,54 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1208,00 liradan alınıp 1220,00 liradan alıcı buluyor.