Emekliye 244 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının belli olması için 2 adım kalırken, uzmanlar da 2 farklı artış tahmini yaptı: Zam oranı yüzde 5 ya da 5.5 olabilir...

Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını belirleyecek 2018'in ilk 6 aylık dönemine ilişkin enflasyonu merakla beklerken, bunun ilk 4 aylık döneminin verisi belli oldu..

Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 4.69 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyona göre yüzde 4.69 olarak görünüyor.

244 TL'YE VARAN ARTIŞ

Emeklilerin zam oranının belli olması için sadece 2 adım kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonunun belli olmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı ortaya çıkacak..

Uzmanlar, ilk 4 aylık veri ışığında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5-5.5 seviyesinde olabileceğini tahmin ediyor. Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor.

Bu maaş zam oranı yüzde 5 olursa 46.79 lira artışla 982,38 liraya, yüzde 5.5 olursa 51.45 lira artışla 987.05 liraya çıkacak. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bu maaş da zam oranı yüzde 5 olursa 224.06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruşa, yüzde 5.5 çıkarsa 244.46 lira artışla 4 bin 727 lira 72 kuruşa ulaşacak.