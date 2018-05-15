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Öğretmene yer değiştirme müjdesi

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Öğretmene yer değiştirme müjdesi
3 yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenler, il içinde okul değişimi yapabilecek. Başvurular 22-25 Mayıs’ta...
Öğretmene yer değiştirme müjdesi Öğretmene yer değiştirme müjdesi Öğretmene yer değiştirme müjdesi


Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin isteğe bağlı okul değişikliklerini yapacak. Zorunlu 3 yıllık görevini tamamlayan her öğretmen il içinde mazeretsiz değişiklik yapacak. Yakın zamanda iller arası ve mazeretli değişiklikler için de düzenleme olacak. Bakanlık, 1 milyona yakın öğretmen için isteğe bağlı il içi yer değiştirme kılavuzunu yayınladı: 

● İl içi atama yapmak için aynı okulda 3 yıl çalışma şartı olacak. 

● En çok 40 eğitim kurumu tercih edilebilecek. 

● Zorunlu hizmet sayılmayan okullarda çalışanlarda eğer adaylıkları kalkmışsa 3 yıl şartı aranmayacak. 

●Eylül 2018 itibarıyla 3 yıllık görev süresini dolduranlar il içi atama başvurusu yapabilecek. 

● Asker öğretmenlik süresi il içi atama süresinden sayılacak. 

● Doğum öncesi 8 ve sonrası 8 haftalık doğum izni sürelerinde olanlar şart aranmadan il içi atama başvurusu yapabilecek. 

● Doğumdan sonra aylıksız izne ayrılan öğretmenin izni Eylül 2018'e kadar biterse il içi atama başvurusu yapabilecek. 

● NORM fazlası öğretmen 3 yıllık süre aranmadan başvuru yapabilecek. 

● OKUL müdürü, müdür başyardımcısı veya yardımcısı olan idareciler yöneticilik yapmak istemezlerse il içi yer değiştirmeye başvurabilecek. 

● Başvurular 22-25 Mayıs'ta alınacak. En geç 30 Mayıs'ta atama sonuçlanacak. .
 

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