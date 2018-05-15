Öğretmene yer değiştirme müjdesi



Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin isteğe bağlı okul değişikliklerini yapacak. Zorunlu 3 yıllık görevini tamamlayan her öğretmen il içinde mazeretsiz değişiklik yapacak. Yakın zamanda iller arası ve mazeretli değişiklikler için de düzenleme olacak. Bakanlık, 1 milyona yakın öğretmen için isteğe bağlı il içi yer değiştirme kılavuzunu yayınladı:



● İl içi atama yapmak için aynı okulda 3 yıl çalışma şartı olacak.



● En çok 40 eğitim kurumu tercih edilebilecek.



● Zorunlu hizmet sayılmayan okullarda çalışanlarda eğer adaylıkları kalkmışsa 3 yıl şartı aranmayacak.



●Eylül 2018 itibarıyla 3 yıllık görev süresini dolduranlar il içi atama başvurusu yapabilecek.



● Asker öğretmenlik süresi il içi atama süresinden sayılacak.



● Doğum öncesi 8 ve sonrası 8 haftalık doğum izni sürelerinde olanlar şart aranmadan il içi atama başvurusu yapabilecek.



● Doğumdan sonra aylıksız izne ayrılan öğretmenin izni Eylül 2018'e kadar biterse il içi atama başvurusu yapabilecek.



● NORM fazlası öğretmen 3 yıllık süre aranmadan başvuru yapabilecek.



● OKUL müdürü, müdür başyardımcısı veya yardımcısı olan idareciler yöneticilik yapmak istemezlerse il içi yer değiştirmeye başvurabilecek.



● Başvurular 22-25 Mayıs'ta alınacak. En geç 30 Mayıs'ta atama sonuçlanacak. .

