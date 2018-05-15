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Yerli savunmada dev hamle! İngilizlerle anlaştık

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Yerli savunmada dev hamle! İngilizlerle anlaştık
Savunma sanayisinde faaliyet gösteren Türk ve İngiliz firmaları, ileri teknoloji insansız kara araçları platformu geliştirerek pazarlamak için iş birliği yapacak.
Yerli savunmada dev hamle! İngilizlerle anlaştık Yerli savunmada dev hamle! İngilizlerle anlaştık Yerli savunmada dev hamle! İngilizlerle anlaştık


İş birliği anlaşması, İngiltere ile Türkiye ilişkilerinin siyasi,  ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda daha da ileriye taşınarak sivil diyaloğu  da kapsayacak şekilde zenginleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2011'de  kurulan ve bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Londra'da  toplanan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nda atıldı.
 
Organizasyon kapsamında Katmerciler ve İngiliz Mira firması, diğer  paydaşlar Savronik ve Delta Ltd. ile insansız kara araçları alanında uluslararası  stratejik iş birliğini öngören bir anlaşmayı, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM)  İsmail Demir eşliğinde imzaladı.
 
Anlaşmaya göre her iki ülkenin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji  insansız kara araçları platformu, ortak çabayla geliştirilerek İngiltere ve  Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyaya ortak pazarlanacak. Bu doğrultuda üretim üssü  olarak Türkiye'nin seçilmesi öngörülüyor.
 
Mira, İngiltere'de yerleşik, araç test sistemleri ve akıllı insansız  kara araçları konularında faaliyet gösteren öncü bir firma olarak dikkati  çekiyor.
 
Katmerciler, bu anlaşmayla Türkiye'de insansız kara sistemlerindeki  öncü rolünü uluslararası seviyeye taşımayı hedefliyor.
 
Katmerciler İcra Kurulu Başkanı Mehmet Katmerci, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Türkiye'nin her konuda olduğu gibi savunma sanayisinde de köklü bir  atılım içinde olduğunu söyledi.
 
SSM'nin yönlendirmesi ve önderliğinde insansız kara araçları  sistemleri konusunda büyük bir yatırım içinde olduklarını vurgulayan Katmerci,  şöyle konuştu:
 
"Aselsan gibi paydaşlarımızla geliştirdiğimiz sistemler şimdiden  global anlamda bu alandaki en komple ve entegre çözümlerdir. Bu anlaşmayla  birlikte yetenek havuzumuzun daha da büyümesi ve eklenen Mira ve Savronik gibi  çok değerli paydaşlarla daha gelişmiş akıllı sistemler ortaya çıkarmak için sıkı  çalışacağız. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi aşamasında desteklerini esirgemeyen SSM  Müsteşarımız İsmail Demir, sözleşmenin bir anlamda mimarı olan ve olabilmesi için  büyük çaba sarf eden forumun eş başkanlarından Reha Denemeç'e sonsuz  teşekkürlerimizi sunarız."
 
TÜRKİYE'DEKİ İLK ÜRÜN UKAP
 
Katmerciler, bir süredir insansız kara araçları konusunda çalışmalar  yapıyor.
 
Şirketin insansız kara araçları konseptinin ilk ürünlerinden zırhlı ve  paletli UKAP'ın tüm fonksiyonları uzaktan yönetilebiliyor, farklı ihtiyaçlara  göre kolaylıkla konfigüre edilebiliyor.
 
Aracın ilk prototipi olan UKAP, atış platformu olarak geliştirildi.  Alttaki ana platformun üzerinde Aselsan'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah  Sistemi ve uydu haberleşme sistemi bulunuyor. SARP sistemiyle koordineli  çalışacak elektro optik, radar, haberleşme gibi sistemlerin araca entegrasyonu da  planlanıyor.
 
Güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan UKAP'ın, her tür  zorlu koşulu içeren saha testleri başarıyla sürdürülüyor. Testlerde, platformun  hareket performansı ve atış kabiliyeti üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.
 

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