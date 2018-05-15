Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den yapılan açıklamada kendi markası ve İspanyol iştiraki olan Seat'ta bazı modellerdeki koltuktan arızalı emniyet kemerleri nedeniyle 410 bin otomobilin geri çağrılacağını ve müşterilerin bu süre içinde orta koltuğu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bir sözcü 191,000 aracın Seat Ibiza ile benzer emniyet kemerikilitlerine sahip Arona araçlarının da etkilendiğini söyledi.
Gruptan yapılan açıklamada, "Nadir durumlarda, arka orta koltuk ve arka sol koltuğun aynı anda meşgul olması durumunda, 219.000 adet 2018 VW Polootomobilinde sol emniyet kemerinin kilidi istenmeden serbest kalabilir" denildi.
15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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Volkswagen 410 bin aracı geri çağırdı
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