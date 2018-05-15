15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 26°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.115 -1.21
  • Altın: 184,651 0.14
  • Dolar: 4,3819 0.93
  • Euro: 5,2267 0.54

Konut fiyatlarında beklenen büyük indirim geldi

»
Konut piyasasını canlandırmak için kamu bankalarının faizi yüzde 0.98'e indirmesinin ardından bir hamle de gayrimenkul sektörünün önde gelen kuruluşlarından geldi. GYODER, İNDER ve KONUTDER konut fiyatlarının yüzde 20 düşürüldüğünü açıkladı.
Konut fiyatlarında beklenen büyük indirim geldi
Konut fiyatlarında beklenen büyük indirim geldi Konut fiyatlarında beklenen büyük indirim geldi Konut fiyatlarında beklenen büyük indirim geldi

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nden (KONUTDER) sektöre destek geldi.

Düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre bu üç derneğin üyeleri sattıkları konutların fiyatını yüzde 20 düşürdü.

İNDİRİM BİR AY SÜRECEK

İndirimli fiyatlar 15 Mayıs- 15 Haziran arası geçerli olacak. İndirimli fiyatlar hem peşin hem de kredili alımlarda geçerli olacak.

KAMPANYAYA 40 FİRMA KATILIYOR

KONUTDER Başkanı Altan Elmas'ın verdiği bilgiye göre gayrimenkul sektörünün en büyük üç derneğinin destek verdiği kampanyaya ilk etapta en 40'a yakın konut firması katıldı. Böylece konut almak isteyenler için aylık 1.23’ten 0.98’e inen faiz desteğinin ardından inşaat firmaları da faiz indirimine ek olarak yüzde 20’lik fiyat avantajı sağladı.

Elmas "Bu büyük bir fırsat, özellikle gençler için. Kampanya dönemsel olacak, aylarca değerlendirme şansımız yok." dedi. 

GYODER Başkanı Dr Feyzullah Yetgin de, "Uzunca bir zamandır fiyatları baskı altında tutarak fedakârca satış yapmaya çalışıyoruz. Bu kampanya hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bankaların katkısı yanında biz de böyle büyük bir kampanya yaptık" ifadelerini kullandı. 

Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakandan bütçe açığı açıklaması!Bakandan bütçe açığı açıklaması!Maliye Bakanı Naci Ağbal, Nisan ayı bütçe rakamları ile ilgili ilk dört aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini sürdürdüğünü söyledi.
Konut fiyatlarında beklenen büyük indirim geldiKonut fiyatlarında beklenen büyük indirim geldiKonut piyasasını canlandırmak için kamu bankalarının faizi yüzde 0.98'e indirmesinin ardından bir hamle de gayrimenkul sektörünün önde gelen kuruluşlarından geldi. GYODER, İNDER ve KONUTDER konut fiyatlarının yüzde 20 düşürüldüğünü açıkladı.
Dev bankanın satışıyla ilgili flaş açıklamaDev bankanın satışıyla ilgili flaş açıklamaDenizbank CEO'su Hakan Ateş, Denizbank'ın satışıyla ilgili açıklamada bulundu. Ateş açıklamasında 'İnşallah mayıs ayında sonuçlanır' dedi.
Volkswagen 410 bin aracı geri çağırdıVolkswagen 410 bin aracı geri çağırdıAlman otomobil üreticisi Volkswagen A.G., emniyet kemeri nedeniyle kendi markası ve İspanyol iştiraki Seat S.A`dan 410 bin arabayı geri çağırdı.
Yerli savunmada dev hamle! İngilizlerle anlaştıkYerli savunmada dev hamle! İngilizlerle anlaştıkSavunma sanayisinde faaliyet gösteren Türk ve İngiliz firmaları, ileri teknoloji insansız kara araçları platformu geliştirerek pazarlamak için iş birliği yapacak.
Öğretmene yer değiştirme müjdesiÖğretmene yer değiştirme müjdesi3 yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenler, il içinde okul değişimi yapabilecek. Başvurular 22-25 Mayıs’ta...
  • Emekliye 244 TL15 Mayıs 2018 Salı 11:12
  • Organik arıcılara müjde! destek geliyor15 Mayıs 2018 Salı 11:12
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı15 Mayıs 2018 Salı 11:11
  • 34 bin uyuşmazlık arabuluculukla çözümlendi!15 Mayıs 2018 Salı 11:10
  • Devlet 8 bin 400 lira ödeyecek15 Mayıs 2018 Salı 11:10
  • Oto galericilere müjdeyi Bakan verdi!15 Mayıs 2018 Salı 11:09
  • Bakan açıkladı: 10 bin 551 personel alınacak15 Mayıs 2018 Salı 11:00
  • İşsizlik rakamları açıklandı15 Mayıs 2018 Salı 10:11
  • Erdoğan'dan kritik faiz çıkışı15 Mayıs 2018 Salı 09:00
  • Dolar ve Euro'da yeni rekor15 Mayıs 2018 Salı 07:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri