Yıldız Tilbe "Allah kafirlere fırsat vermesin"

Dün, ABD Büyükelçiliğini müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'e taşıdı.Bunun üzerine Filistinliler, ABD'nin bu kararını protesto etmek için barışçıl gösteriler düzenledi. İsrail ise göstericilere sert müdahale ederek adeta bir katliama imza attı. Çıkan olaylarda 58 Filistinli yaşamını yitirirken, 2410 kişi yaralandı.

Tilbe, yaşanan bu olaylara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Tilbe, şunları söyledi: "Şu an işgal altında olan Ortadoğu ve müslüman ülkelerindeki durum, Türkiye'ye yapılmak istenen işgalin provasıdır. Oralar Osmanlı'nın yani bizimdi, kopardılar. Avrupa üzerinden üstümüze gelemeyen korkaklar, arkamızdan dolanıyolar. Allah fırsat vermesin kafirlere, İslamiyete yardım etsin."