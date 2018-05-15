15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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Aldığı her nefeste 70 dolar kazanıyor!

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Aldığı her nefeste 70 dolar kazanıyor!
Bugün 34 yaşına giren Facebook'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Mark Zuckerberg'in doğumundan bu yana hesaplandığında günlük kazancı yaklaşık 6 milyon dolar oldu.
Aldığı her nefeste 70 dolar kazanıyor! Aldığı her nefeste 70 dolar kazanıyor! Aldığı her nefeste 70 dolar kazanıyor!


Son dönemde , kullanıcı verilerinin izinsiz paylaşımıyla ilgili zor günler geçiren sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg bugün 34 yaşına giriyor.
 
Forbes'a göre yaklaşık 74 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Zuckerberg doğumundan beri her gün ortalama 5.97 milyon dolar kazandı.
 
En zenginler listesinde 132 milyar dolarla ilk sırayı alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ise doğduğundan beri günlük kazancı 6.8 milyon dolara denk geliyor.
 
Yine genç yaşta servet sahibi olan isimlerden olan ve şu anda 62 yaşında olan Bill Gates'in günlük kazancı 4 milyon dolara, 87 yaşındaki ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın günlük kazancı ise yaklaşık 2.7 milyon dolara denk geliyor.
 

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