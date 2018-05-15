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Erdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinç

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin her yıl kutlanması için geçtiğimiz sene talimat vermesinin üzerine Malazgirt'in de içinde bulunduğu Muş'ta yatırımlar artıyor.
Erdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinç
Erdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinç Erdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinç Erdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinç

 Çeşitli yerli ve yabancı yatırımcıların bölge üzerinde araştırmalar yaptığını söyleyen yetkililer, kente yapılan Alparslan 2 Baraj Projesi'nin ekonomiye 217 milyon lira katkı sağlayacağını açıkladı.

Türkiye ekonomisi seçimlerin 24 Haziran’a alınmasıyla güçleniyor. Son dönemde “Siyasi belirsizlik” diyerek not indirimi yapan kuruluşlara ya da muhalefete inat Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımlara her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın“Malazgirt Savaşı her sene kutlansın” talimatı üzerine Malazgirt’in içinde bulunduğu Muş’a da yatırımlar gelmeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların bölgede inceleme yaptığını ifade eden yetkililer, hükümetin verdiği teşviklerle desteklenen özel sektör firmalarının çeşitli sanayi işletmeleri kurmaya başladığını söyledi.

239 BİN HEKTARLIK DEV ARAZİYE DEV PROJE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl Malazgirt’in başka olacağını, alanın imarını farklı bir projeyle ele alarak Malazgirt’teki bu törenleri çok daha farklı hâle getireceklerini açıklamıştı. Bu anlamda Malazgirt Savaşı’nın yapıldığı yerde dev bir park inşa ediliyor. 2018 Yılı Yatırım Programına alınan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen 238,54 hektar büyüklüğündeki “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”nın Muş turizmine önemli derecede katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Parkın tamamlanmasıyla birlikte Malazgirt Zaferi’nin gelecek nesiller tarafından daha iyi anlaşılması ve Muş’un kültür-tarih turizminin en önemli alanlarından biri haline getirmesi hedefleniyor.

TUR ŞİRKETLERİ TUR YAPACAK

Tur şirketleri de Cumhurbaşkanı’nın çağrısının ardından Muş bölgesine tur düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Turizmciler, "Biz turizmciler için yeni bir kapı, yeni bir destinasyon açıldı. Şartların uygun olması halinde 2018'de Muş, Bitlis, Bingöl ve Ağrı'yı kapsayan kültür turu başlatacağız"diyor. Ayrıca turizmciler bölgeye bir otel grubunun da ilgi gösterdiğini söylüyor.
 

10 BİN ÜSTÜNDE KİŞİYE İSTİHDAM

Muş bölgesini Malazgirt dışında kalkındıracak bir diğer proje ise Alparslan 2 Barajı Projesi. Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu Sultanı Alparslan’ın ismini alan barajla birlikte ekonomiye 217 milyon lira kazandırılacak. Barajla birlikte Muş Ovası’nda 782 bin 100 dekar tarım arazisinin sulaması yapılacak. Alparslan II Barajı Projesi gerçekleştiğinde Muş Ovası Sulama Projesi ile Muş Ovasının sulama sorunu da ortadan kalkacak ve aynı zamanda Muş Merkez, Hasköy ve Korkut ilçe merkezleri, Muş Alparslan Üniversitesi, 10 belde ve 40 köy olmak üzere 54 yerleşim birimine içme suyu sağlanmış olacak. Proje ile yıllık 862,2 Giga Watt saat enerji üretecek. Baraj ve cazibe merkezleri programıyla 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanacak.

 

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