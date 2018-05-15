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Bakandan bütçe açığı açıklaması!

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Bakandan bütçe açığı açıklaması!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Nisan ayı bütçe rakamları ile ilgili ilk dört aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini sürdürdüğünü söyledi.
Bakandan bütçe açığı açıklaması! Bakandan bütçe açığı açıklaması! Bakandan bütçe açığı açıklaması!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı Nisan ayı bütçe rakamlarını değerlendirdi.

Nisan ayında bütçe açığının 2,8 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildiren Bakan Ağbal, "Geçen yıl Nisan ayında bütçe açığı 3 milyar TL olmuştu. Bütçe gelirleri Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artarak 64,6 milyar TL oldu.

Bütçe giderleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 67,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı 23,2 milyar TL olarak gerçekleşti.Geçen sene aynı dönemde bütçe açığı 17,9 milyar TL olmuştu. Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 oranında artarak 232 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 18,3 oranında artarak 255,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir" dedi. 

Nisan ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 oranında artarak 45 milyar TL olduğunu açıklayan Maliye Bakanı, Nisan ayında gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 11,6 milyar TL olduğunu bildirerek, özellikle istihdamdaki güçlü artışa bağlı olarak ücretler üzerinden alınan gelir vergisi tevkifatı yüzde 18,9 arttığını söyledi. 

Diğer taraftan dahilde alınan KDV tahsilatı Nisan ayında yüzde 7,4 oranında arttığı bilgisini veren Bkan Ağbal, "Bununla birlikte dahilde alınan brüt KDV tahsilatının yüzde 25,9 artması ekonomideki canlılığa işaret etmektedir. Nisan ayında ihracat kaynaklı yapılan KDV iadeleriyle indirimli orana ilişkin KDV iadeleri bir önceki yıla göre yüzde 48,1 oranında artış göstermiştir. Bu artışta KDV iadelerinin hızlandıran düzenleme ve uygulamalarımız etkili olmuştur. Bu yolla işletmelerimize kaynak noktasında önemli bir katkı sağladık. Nisan ayında ÖTV gelirleri yüzde 19,8, ithalde alınan KDV yüzde 16,7, BSMV yüzde 26,1, damga vergisi yüzde 24,9 ve harç gelirleri yüzde 19 oranlarında artmıştır" ifadelerini kullandı. 

Bakan Ağbal, Nisan ayı vergi gelirleri performansı yılsonu vergi gelirleri gerçekleşmesinin bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceğini teyit etti. 

Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri yüzde 20,3 ile yüksek artış performansı sergilediğini kaydeden Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu artışta başta gelir, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV olmak üzere hemen hemen tüm vergi kalemlerindeki yüksek artışlar etkili olmuştur. Ayrıca KDV iadelerinde görülen yüzde 33,3 oranındaki yüksek artışa rağmen toplam KDV tahsilatı bu dönemde yüzde 19 artmıştır. Ocak-Nisan döneminde yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin bütçede öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Ayrıca, bu dönemde hazine portföyü ve iştirak gelirlerinde de 12,4 milyar TL ile beklentinin üzerinde tahsilat sağlanmıştır" dedi. 

Gerek Nisan gerekse Ocak-Nisan döneminde bütçe giderleri içerisinde sermaye giderleri ve sermaye transferi harcamaları yüksek bir seyir gösterdiğini belirten Bakan Ağbal, "Bu dönemde gerek ulaştırma sektöründe, gerek enerji, sulama ve tarım sektörlerinde ve gerekse eğitim ve sağlık sektörlerinde kamu kurumlarımızın yatırımları hızlandırma noktasında çalışmaları bu gelişmede belirleyici olmuştur. Bu yatırımların hızla tamamlanması ve hizmete girmesi sayesinde ekonomide verimlilik ve üretkenlik artacak, vatandaşlarımız refahı yükselecektir. Diğer taraftan kamuda çalışan taşeron işçilerin kamuya geçişi Nisan ayı içerisinde tamamlandı. Bu geçişle birlikte söz konusu personelin aylıkları bütçemizin personel giderleri kalemlerinden ödenmeye başlandı" ifadelerini kullandı. 

Bakan Ağbal, ilk dört aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini sürdürdüğünü vurgulayarak, yılsonu itibarıyla bütçe gerçekleşmelerinin hedefler doğrultusunda oluşmasını sağlamak üzere gerekli çalışmalar sürdürüleceğini açıkladı. 

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