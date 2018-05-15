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2 gün kaldı! Türkiye onu bekliyor

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2 gün kaldı! Türkiye onu bekliyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nde Kars'ta hizmete alınacak. Böylece Türkiye'nin sektördeki yerini ULAK ile taçlandıracağız
2 gün kaldı! Türkiye onu bekliyor 2 gün kaldı! Türkiye onu bekliyor 2 gün kaldı! Türkiye onu bekliyor

Bakan Arslan, AA muhabirine, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de telekomünikasyon sektörünün, 25 yıl önce internetin kullanılmaya başlanmasıyla yeni bir boyut kazandığına işaret eden Arslan, bakanlığının bağlı ve ilgili kurumlarının hızlı, kesintisiz ve güvenli hizmet sunabilmek için titizlikle çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Arslan, internetin bugün "proje" olmaktan çıkıp, sosyal ve ekonomik hayatın hemen her alanına girdiğine dikkati çekerek, "İnternet, kalkınma ve büyümenin temel altyapılarından birisi haline gelmiş, neredeyse ekmek-su gibi temel ihtiyaçlarımızın arasına girmiştir. Hatta bazı ülkelerde internete erişim, temel insan haklarından birisi gibi kabul görmektedir." diye konuştu.

Dünyadaki internet kullanıcı sayısının 4 milyarı geçtiğini, Türkiye'de ise bu sayının 55 milyon kişiye yaklaştığını ifade eden Arslan, her gün 1,5 milyon kişinin ilk kez internete girdiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

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"GSM operatörleri, 625 ULAK sipariş etti"

Bakan Arslan, 500'den az kişinin yaşadığı yerlerde haberleşme hizmeti sağlamak için baz istasyonlarını Evrensel Hizmet Fonu kapsamında bakanlığının kurduğunu, bu nedenle yerli ve milli ULAK'ı çok önemsediklerini vurguladı.

Kurulumu gerçekleştirilen bin 799 noktadaki baz istasyonunun 4,5G seviyesinde hizmet verebilmesi için çalışma başlattıklarını anımsatan Arslan, bin 472 noktaya baz istasyonu kurulumuna ilişkin ikinci fazın da GSM operatörlerince yürütüldüğünü dile getirdi.

Arslan, söz konusu çalışmaya ilişkin süreçlerin başlatıldığını belirterek, bu ihalelerde yerli baz istasyonu kurulması şartı getirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın yapımının tamamlandığını, testlerinin yapıldığını ve sahada kullanımının başladığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak evrensel hizmet kapsamında birinci faz için şu ana kadar 150 ULAK ekipmanının testini ve fabrika kabullerini yaptık. Bu ay içinde 150'sinin daha testini yapacağız. Haziran ayında 189 ULAK'ın teslimini gerçekleştireceğiz. Biz ULAK'ta birinci fazda yüzde 10 olan yerlilik oranını yüzde 43'e yükselttik. İkinci fazda 590 noktada yerli ve milli baz istasyonu kullanılacak. İkinci fazda yüzde 30 öngördüğümüz yerlilik oranı da yüzde 54 oldu. Bu bizi memnun ediyor."

Evrensel hizmet kapsamında bin 80 ULAK siparişinin verildiğini dile getiren Arslan, GSM operatörlerinin sipariş sayısının da 625 olduğunu bildirdi.

Arslan, ULAK baz istasyonunun tüm GSM operatörlerince kullanılmasına ilişkin seremoninin 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nde Kars'ta yapılacağını belirterek, böylece Türkiye'nin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verileceğini, ülkenin sektördeki yerini ULAK ile taçlandıracaklarını söyledi.

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