15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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Terör değil, aile kavgası: 4 ölü !

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Terör değil, aile kavgası: 4 ölü !
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Terör değil, aile kavgası: 4 ölü ! Terör değil, aile kavgası: 4 ölü ! Terör değil, aile kavgası: 4 ölü !

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazı anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, çıkan tartışma sonrası birbirlerine silahlarla ateş açtı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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