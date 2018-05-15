15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 28°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 101.773 -1.54
  • Altın: 185,701 0.71
  • Dolar: 4,4261 1.94
  • Euro: 5,2542 1.07

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul

»
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'lilerin telefonlarına bulaşan virüsle ilgili Erdoğan'a "Bizi dinleyenleri bulmak zorundasın." diyerek seslendi.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun geçen yaz düzenlediği “Adalet Yürüyüşü” sırasında CHP’lilerin telefonlarına, Alman yazılım şirketi Finfisher’in uygulamasıyla virüs bulaştırıldığı ortaya çıktı.

ALMAN ŞİRKET CHP'LİLERİ OYUNA GETİRDİ

Yalnızca istihbarat şirketlerine ürün ve hizmet satan Finfisher adlı Alman şirketi, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü sırada, Twitter üzerinden örgütlenenleri inanılmaz bir oyuna getirdi.

CHP SEÇMENİ HER DENİLENE İNANDI, OYUNA GELDİ

AK Parti seçmenini hemen her fırsatta "Koyun, cahil, ne derse onu yapar" diye aşağılayan CHP'li seçmen, Erdoğan ve AK Parti aleyhinde Twitter'daki her örgütlenmeye balıklama atladı, istihbarat örgütlerinin oyuncağı oldu.

Söz konusu Alman şirketi, "adaleticinyuru" adıyla açtığı web sitesinde, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek veren herkesi bu siteye üye olmaya davet etti. Erdoğan nefretinden gözü dönmüş CHP seçmeni sorgusuz sualsiz bu Twitter paylaşımlarına aldandı ve işaret edilen siteye girdi, kendisinden istenenleri yaptı.

BALBAY'IN TELEFONU DA DİNLENDİ

Mustafa Balbay gibi milletvekilleri dahil, CHP'lilerin birçoğu bu işlemleri yapınca cep telefonlarına bir virüs yüklendi. Bu sayede, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş yaptığı sırada, yürüyüşe katılanların tamamına yakınının özel bilgileri, konuşmaları Alman istihbaratı tarafından kayıt altına alınmış oldu.

KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'I SORUMLU TUTTU

Konuyla ilgili grup toplantısında konuşan CHP lideri, Erdoğan'a "Bu işin içinde değilsen bizi dinleyenleri bul." dedi.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili CHP Grup Toplantısı'nda şöyle konuştu.

"BUNU YAPANLARI ORTAYA ÇIKARMAK ZORUNDASIN"

"Adalet Yürüyüşü'nde telefonlarımızı dinlemişler. Bizim bütün telefonlarımızı dinlemişler. Bu ahlaksızlığı yapanları ortaya çıkarılmasını istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizi dinleyenlerin ortağı değilsen, bu ahlaksızlığa dahil değilsen bunu yapanları ortaya çıkarmak zorundasın. "

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bulKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bulCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'lilerin telefonlarına bulaşan virüsle ilgili Erdoğan'a "Bizi dinleyenleri bulmak zorundasın." diyerek seslendi.
Bahçeli'den sert tepki! Haydut olduğunu ispatladıBahçeli'den sert tepki! Haydut olduğunu ispatladıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Filistinlilere yaptığı katliam saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
MHP afta ısrarcı! Bir açıklama daha geldiMHP afta ısrarcı! Bir açıklama daha geldiMHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin af kanununun çıkarılması konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Devletler bağlı vatandaşlarına alicenap olur, müsamahalı davranır. Medeniyet demek af ve müsamaha demektir" dedi.
Karamollaoğlu böyle cevap verdi: "Biz sadece gülümseyeceğiz"Karamollaoğlu böyle cevap verdi: "Biz sadece gülümseyeceğiz"Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, pekçok medya organı ve sosyal medyada sözlerinin çarpıtılarak aktarıldığını, iftiralar atıldığını belirterek, bunlara dikkat çeken bir cevap verdi:
Erdoğan'dan ABD'ye rest!Erdoğan'dan ABD'ye rest!Bloomberg'ten Guy Johnson'un sorularını yanıtlayan Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Büyük seferberlik başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Büyük seferberlik başlıyorİngiltere'nin başkenti Londra'da Türk öğrencilerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinliler için İslam ülkelerinde Ramazan ayı boyunca yardım toplanacağını, bunun için liderlere mektuplar yazdığını duyurdu.
  • Erdoğan'dan Kudüs çağrısı: Yenikapı'da buluşuyoruz15 Mayıs 2018 Salı 00:10
  • "Feriştahı gelse tanımıyoruz"14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:40
  • Erdoğan İngiltere'de seslendi: İade edin!14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:05
  • İlk ciddi anketten hangi sonuçlar çıktı?14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:51
  • Erdoğan'dan Abdüllatif Şener sorusuna cevap: Adam değil14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:13
  • Erdoğan'dan İngiliz BBC'yi susturan cevap: Rahat olun14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti! Sıkıntılı bir süreç başlayacak14 Mayıs 2018 Pazartesi 08:30
  • Kudüs Yahudilerindir’ diyerek destek almıştı! İşte Siyonistlerin seçim planı14 Mayıs 2018 Pazartesi 08:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs resti!14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:50
  • Bahçeli'nin af önerisine Başbakan'dan cevap12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri