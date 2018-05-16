İsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurduk

ABD'nin Kudüs'teki büyükelçilik açılışını protesto eden silahsız Filistinlileri acımasızca katleden İsrail, şımarıkça tavırlarını sürdürüyor.
KATİL DEVLET ÇILGINA DÖNDÜ: TARIM ÜRÜNÜ İTHALATINI DURDURDUK
Katliamların ardından, kendisine en sert tepkiyi gösteren Türkiye'ye diş bileyen İsrail, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.
Kararını Twitter'dan duyuran terör devleti İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye hakkında 'iki yüzlü' ifadesini kullanarak, "İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" dedi.