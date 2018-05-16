16 Mayıs 2018 Çarşamba1 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:39Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:22Yatsı 22:01
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.540 -1.77
  • Altın: 184,403 0.00
  • Dolar: 4,4358 2.17
  • Euro: 5,2632 1.24

İsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurduk

»
Türkiye'nin çok sert tepkisi karşısında çılgına dönen İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.
İsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurduk
İsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurduk İsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurduk İsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurduk

ABD'nin Kudüs'teki büyükelçilik açılışını protesto eden silahsız Filistinlileri acımasızca katleden İsrail, şımarıkça tavırlarını sürdürüyor.

KATİL DEVLET ÇILGINA DÖNDÜ: TARIM ÜRÜNÜ İTHALATINI DURDURDUK

Katliamların ardından, kendisine en sert tepkiyi gösteren Türkiye'ye diş bileyen İsrail, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.

Kararını Twitter'dan duyuran terör devleti İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye hakkında 'iki yüzlü' ifadesini kullanarak, "İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurdukİsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurdukTürkiye'nin çok sert tepkisi karşısında çılgına dönen İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.
Erdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinçErdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin her yıl kutlanması için geçtiğimiz sene talimat vermesinin üzerine Malazgirt'in de içinde bulunduğu Muş'ta yatırımlar artıyor.
Başbakan bayram ikramiyesine son noktayı koydu!Başbakan bayram ikramiyesine son noktayı koydu!Başbakan Binali Yıldırım, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği noktasında bilgi verdi.
Dolarda hareketli dakikalar! Yükselişe geçtiDolarda hareketli dakikalar! Yükselişe geçtiDolarda yaşanan yükseliş kurları bugün yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar kuru 4.4134 TL ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.
2 gün kaldı! Türkiye onu bekliyor2 gün kaldı! Türkiye onu bekliyorUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nde Kars'ta hizmete alınacak. Böylece Türkiye'nin sektördeki yerini ULAK ile taçlandıracağız
Bakandan bütçe açığı açıklaması!Bakandan bütçe açığı açıklaması!Maliye Bakanı Naci Ağbal, Nisan ayı bütçe rakamları ile ilgili ilk dört aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini sürdürdüğünü söyledi.
  • Konut fiyatlarında beklenen büyük indirim geldi15 Mayıs 2018 Salı 12:20
  • Dev bankanın satışıyla ilgili flaş açıklama15 Mayıs 2018 Salı 12:03
  • Volkswagen 410 bin aracı geri çağırdı15 Mayıs 2018 Salı 11:14
  • Yerli savunmada dev hamle! İngilizlerle anlaştık15 Mayıs 2018 Salı 11:13
  • Öğretmene yer değiştirme müjdesi15 Mayıs 2018 Salı 11:13
  • Emekliye 244 TL15 Mayıs 2018 Salı 11:12
  • Organik arıcılara müjde! destek geliyor15 Mayıs 2018 Salı 11:12
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı15 Mayıs 2018 Salı 11:11
  • 34 bin uyuşmazlık arabuluculukla çözümlendi!15 Mayıs 2018 Salı 11:10
  • Devlet 8 bin 400 lira ödeyecek15 Mayıs 2018 Salı 11:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri