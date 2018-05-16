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Hasan Sağındık'ın acı günü

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Hasan Sağındık'ın acı günü
Milliyetçi camianın sevilen sanatçılarından Hasan Sağındık, 20 yaşındaki kızı Aybüke Sağındık'ı kaybetti.
Hasan Sağındık'ın acı günü Hasan Sağındık'ın acı günü Hasan Sağındık'ın acı günü

Milliyetçi camianın önemli sanatçılarından Hasan Sağındık, bugün kızından gelen haberle yıkıldı.

Hasan Sağındık'ın 20 yaşındaki kızı Aybüke Sağındık, ani bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

HASAN SAĞINDIK KİMDİR?

1963 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İzmir'de, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde okudu. Okul futbol takımında oynadı. Bu dönemde, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarında çalıştı. Aynı zamanda yurt orkestrasının solistliğini yaptı.

1991-1992 yıllarında "beni bu şehirden al götür anne.." adlı eseriyle, Star ve Teleon'da en çok klibi yayınlananlardan biriydi. Bugüne kadar 10 eserine klip çekmiş, bunlardan 4'ü Orta Asya Türk Devlet Televizyonlarında yayınlandı. Ayrıca 1994 Ankara konseri TRT aracılğıyla Avrasya'ya yayınlandı. Anadolu'yu baştan sona 8 kez dolaştı. Yüzlerce konser verdi. 

Besteci yönü tamamen şiirin etkisiyle ortaya çıktı. 1982 yılından sonra kendi müziğini yapmaya karar verdi. Müziğinin adına da :"asyasentez" der. 

Gazete köşe yazarlığı, radyo programcılığı, aranjörlük ve yönetmenlik yaptı. Evli ve iki kız babasıdır. 

Soyadı 'Sağındık' kelimesi Kırgız Türkçesinde "Özlemek" demektir.

ALBÜMLERİ:
1989 YUSUF YÜZLÜLER
1990 AĞLA KARANFİL
1991 BENİ YAŞARKEN ANLA
1992 DOSTA DOĞRU-IRGALANIS
1993 ZİNDAN ŞEHİRLER
1996 SİYAH AĞIT
1998 ADAMLAR
2001 BİTSİN SENİNLE 

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