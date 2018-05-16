Erdoğan'dan dikkat çeken 'Putin' yorumu

Erdoğan, İngiltere temasları kapsamında Bloomberg’de yatırımcılarla buluştu. Burada Bloomberg TV’ye de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Erdoğan, Trump ile ilişkisinin sorulması üzerine, “Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama tabii düşüncelerimizin örtüşmediği birçok yerler olmuyor değil, oluyor” dedi.

‘PUTİN-NETANYAHU TOKALAŞMASINI ANLAMIŞ DEĞİLİM’

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun el sıkışmasının iki lider arasında yeni bir dönemin başlangıç işareti olup olmadığına yönelik soru üzerine Erdoğan, “Ben şu anda Sayın Putin’le Netanyahu arasındaki el sıkışmanın ne getirip ne götüreceğini doğrusu henüz anlamış değilim” diye konuştu.