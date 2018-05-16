16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:39Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:22Yatsı 22:01
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.540 -1.77
  • Altın: 186,005 0.87
  • Dolar: 4,4655 2.85
  • Euro: 5,2848 1.66

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

»
İthalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurtdışına kaçırılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesilecek. 10 milyon dolar çıkaran 4 milyon dolar ödeyecek.
Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu
Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEİK Genel Kurulu'nda yurtdışına yatırım, ticaret yerine varlık kaçıranlara dikkat çekerek, "Yurtdışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz" sözlerinin ardından önemli bir adım atıldı. Türk Parasını Koruma Kanunu'na aykırı hareket edenlere 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemleri yoluyla yurtdışına kaçırılan döviz ya da Türk parasının yüzde 40 oranında ceza kesilecek. Diğer bir ifadeyle muvazaalı işlemlerle yurtdışına 10 milyondolar çıkarana 4 milyon dolar ceza kesilecek. Teşebbüs aşamasında kalırsa tutar 2 milyon lira olacak.

KORUMA KANUNU GÜÇLENDİ
 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nda da tereddütlerin giderilmesi, cezaların düzenlemesi konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. İthalat, ihracat gibi işlemlerde para kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlara getirmekle yükümlü oldukları ve kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idari para cezası öngörülüyor. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması durumunda verilen ceza yarı oranında indiriliyor. Yeni düzenleme ile kaçırılan kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 40 oranında idari para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Fiil teşebbüs aşamasında kalırsa ceza yarıya inecek.
 
YETKİSİZ DÖVİZ BÜROSUNA AĞIR CEZA
 
Söz konusu kanuna dayanılarak faaliyet izni veya yetki belgesi almadan ticari faaliyette bulunanlara da 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği işyerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak. Kabahatin konusu yabancı paraysa idari ceza hesaplanırken Merkez Bankası'nın döviz satış kuru dikkate alınacak. Yasaya aykırı fiilleri ihbar edenlerle suç delillerinin tespitinde hizmeti görülenlere, hangi hallerde ikramiye verileceği ve verilecek ikramiyenin miktarına ilişkin düzenlemeleri yürürlükten kaldıran madde geri çekildi. Ayrıca, idari para cezalarına gecikme zammı uygulanmasına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasından vazgeçildi.
 
ŞİRKETLERİ RAHATLATAN DÜZENLEME
 
Yasa teklifinde şirketlerin elini rahatlatan bir adım atıldı. Yapılan vergi düzenlemesi ile şirketlerin bu yıl için taşınmazlarını enflasyona göre güncelleme imkânları olacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri aktiflerindeki taşınmazları 30 Eylül'e kadar yurtiçi ÜFE ile yeniden değerleyebilecek. 
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli olduErdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli olduİthalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurtdışına kaçırılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesilecek. 10 milyon dolar çıkaran 4 milyon dolar ödeyecek.
İsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurdukİsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurdukTürkiye'nin çok sert tepkisi karşısında çılgına dönen İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.
Erdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinçErdoğan talimat verdi! O ilde büyük sevinçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin her yıl kutlanması için geçtiğimiz sene talimat vermesinin üzerine Malazgirt'in de içinde bulunduğu Muş'ta yatırımlar artıyor.
Başbakan bayram ikramiyesine son noktayı koydu!Başbakan bayram ikramiyesine son noktayı koydu!Başbakan Binali Yıldırım, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği noktasında bilgi verdi.
Dolarda hareketli dakikalar! Yükselişe geçtiDolarda hareketli dakikalar! Yükselişe geçtiDolarda yaşanan yükseliş kurları bugün yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar kuru 4.4134 TL ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.
2 gün kaldı! Türkiye onu bekliyor2 gün kaldı! Türkiye onu bekliyorUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nde Kars'ta hizmete alınacak. Böylece Türkiye'nin sektördeki yerini ULAK ile taçlandıracağız
  • Bakandan bütçe açığı açıklaması!15 Mayıs 2018 Salı 12:44
  • Konut fiyatlarında beklenen büyük indirim geldi15 Mayıs 2018 Salı 12:20
  • Dev bankanın satışıyla ilgili flaş açıklama15 Mayıs 2018 Salı 12:03
  • Volkswagen 410 bin aracı geri çağırdı15 Mayıs 2018 Salı 11:14
  • Yerli savunmada dev hamle! İngilizlerle anlaştık15 Mayıs 2018 Salı 11:13
  • Öğretmene yer değiştirme müjdesi15 Mayıs 2018 Salı 11:13
  • Emekliye 244 TL15 Mayıs 2018 Salı 11:12
  • Organik arıcılara müjde! destek geliyor15 Mayıs 2018 Salı 11:12
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı15 Mayıs 2018 Salı 11:11
  • 34 bin uyuşmazlık arabuluculukla çözümlendi!15 Mayıs 2018 Salı 11:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri