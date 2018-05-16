16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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YSK yayınladı! İşte o pusula

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Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) çekilen kuraya göre, 24 Haziran’daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulası yayınlandı.
YSK yayınladı! İşte o pusula
YSK yayınladı! İşte o pusula YSK yayınladı! İşte o pusula YSK yayınladı! İşte o pusula

Pusulada birinci sırada CHP adayı Muharrem İnce, ikinci sırada İYİ Parti adayı Meral Akşener, üçüncü sırada AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada HDP adayı Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek yer alacak.

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