Temel Karamollaoğlu: İktidar miting değil icraat yapar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da aday adaylarına hitabında, iktidarı dış politika konusunda şaşkın ördek benzetmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara karşılık kınama yayınlamanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Karamollaoğlu, iktidarın Cuma günü Yenikapı’da düzenleyeceği Kudüs mitingine değinerek, iktidarların işinin miting düzenlemek değil, icraat yapmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday adaylarına hitap etti. Karamollaoğlu, “Bizim bir ittifak yapmamızı bazı kardeşlerimiz farklı yorumladılar. ‘Nasıl oluyor da falancalarla bir araya geliyoruz’ diyorlar. Kendi davamızdan milim sapmamız manasına gelmiyor ki. Bu ittifak iktidarın bütün partileri zorladığı bir ortam oluşturduğu için var. Yüzde 10 barajını ısrarla tuttular. Bizler bu tereddütleri ortadan kaldıracağız. Herkes seçimde kendi partisine oy verecek. Bir hilal ve beş yıldızın altına mühür basacak. Bunu kimse unutmasın” diye seslendi.

Ankara’da partisinin eğitim binasında toplanan aday adaylarına konuşan Karamollaoğlu, İsrail’in yaptığı katliamları kınayarak, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Konuşmasında iktidarı dış politika konusunda şaşkın ördeğe benzeten Karamollaoğlu, İsrail ile ilgili laf değil yaptırımların harekete geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

İFTİRA ATANLARA GÜLÜMSEYİP GEÇERİZ

Konuşmasının başında siyasi kutuplaşmaya bir kez daha değinen Karamollaoğlu, “Siyasi atmosfer öyle ki insanlar genelde birbirlerini karalayarak, fikirlerinin daha değerli olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Biz bu kanaatte değiliz. Bize karşı saldırılar oluyor, haksız iftiralar yapılıyor. Biz sadece bunlara gülümseyerek geçmek durumundayız. Çünkü bizim derdimiz birilerini karalamak değil, ülkemizin problemlerini çözmektir ” dedi.

VAATLERLE EKONOMİK SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ

Karamollaoğlu, ekonomideki darboğaza da değinerek, iktidar mensuplarının sürekli vaatlerde bulunduğunu söyledi. Karamollaoğlu, “Ekonomide problemler var, işsizlik var, fabrikalar yıkılıyor ama yenileri inşa edilmiyor. Bütçe açık veriyor, ücretler bir ailenin geçimine yetmeyecek seviyenin üstüne çıkamıyor. Hayvan ithal ediyoruz, et, buğday yetmedi, saman ithal ediyoruz. Hepsinin çözümü ciddi politika üretmekle sağlanabilir. Beyanatlarla, vaatlerle, uzun vadeli ne zaman neyin gerçekleşeceği belli olmayan ifadelerle ümit dağıtarak ülke problemleri çözülmez” diye eleştiride bulundu.

İKTİDAR OLACAKSINIZ, İCRAATLARDAN ŞİKÂYETÇİ OLACAKSINIZ!

İktidarın eğitim politikasında kendi kendisini eleştirmesine de akıl sır erdiremediğini söyleyen Karamollaoğlu, “Eğitim tam bir keşmekeş. Bir türlü aklım almıyor. 16 yıl iktidarda olacaksınız, icraatlarınızdan şikâyetçi olacaksınız. Şehirlerimiz perişan oldu ‘hepimiz ihanet ettik’ diyorlar. Peki de bunu kim yaptı? Hakikaten şaşkınlık. Milletimize sesleniyoruz, bu iktidarı siz değiştireceksiniz” dedi.

KENDİ İÇLERİNDE FARKLI SÖYLEYENLERİ DE İHANETLE SUÇLUYORLAR

Konuşmasında, iktidar mensupları içinde bazılarının farklı fikirler beyan ettiklerini ve karşılığında ihanetle suçlandıklarını da söyleyen Karamollaoğlu, “Hatasını sadece şikâyet olarak gündeme getiren ama nasıl düzelteceğine dair hiçbir fikri olmayan iktidarı muhafaza etmek akıl kârı değil. Milletimiz bunu gördü. Bazen çok farklı kanaatler zikredenler oluyor. Bu sefer de onlar ihanetle ve başka kelimelerle itham ediyorlar” dedi.

DIŞ POLİTİKADA ŞAŞKIN ÖRDEK GİBİLER

İktidarın dış politikasını ‘şaşkın ördeğe’ benzeten Karamollaoğlu, “Bu arkadaşlarımız tam şaşkın ördek gibi. Nereye gideceklerini, problemleri nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Manifesto yayınlıyorlar. Kime karşı. Kendilerine karşı” diye eleştirdi. İslam âleminin çok ciddi bir hadise ile karşı karşıya kaldığının da altını çizen Karamollaoğlu, “Şimdi çok ciddi bir hadise ile karşı karşıyayız. Filistin’de, Kudüs’te katliamlar yaşanıyor. İktidarın bu kadar şaşkınlığa düşeceklerini tahmin etmiyordum” diyerek, tarihi hatırlattı. 1969 yılındaki İsrail-Arap savaşında Kudüs ve Batı Şeria işgalinde dönemin Milli Görüş partisinin Kudüs mitingi yaptığını aktaran Karamollaoğlu, “Siyasi hayatımıza Kudüs mitingleri ile başladık. 1980 yılında İsrail Kudüs’ü başkent ilan edince biz o zaman Parlamento’da sadece 20 vekil ile temsil edilen bir parti olmamıza rağmen İsrail ile olan münasebetleri kesmediği için dışişleri bakanını makamından indirdik. Arkasında da Kudüs mitingini yaptık. ” diye konuştu.

PROTESTO SADECE DİLLERİNDE VAR

Karamollaoğlu, Türkiye’de iktidarın sadece laf söylediğini, icraat yapamadığını söyledi. Karamollaoğlu, “Alınan bu karardan sonra Filistin’de ve dünyanın dört bir tarafında İsrail’i protesto mitingleri tertip edildi ve direniş başladı. Düne kadar 55 şehit verdik. Binlerce kardeşimiz yaralandı. Bizim iktidarımızın haline bakın hele, protesto sadece dillerinde var” diye eleştirdi.

İKTİDARLAR MİTİNG TERTİP ETMEZ, İCRAAT YAPAR

Kudüs’te yaşanan katliamlar üzerine dün (önceki gün) miting yapma kararı aldıklarını söyleyen Karamollaoğlu, iktidarın almış olduğu miting kararı üzerine bunu iptal ettiklerini ifade etti. Karamollaoğlu, “Miting tertip ediyorlar. Kime karşı Allah aşkına. Biz bir miting tertiplemeye karar vermiştik ama siz buna karar verince biz bundan vazgeçtik. İktidarlar miting tertip etmez, iktidarlar icraat yapar” diye eleştirdi.

MÜNASEBETİ KESİYOR MUSUNUZ, ONU SÖYLEYİN

İsrail’i Ortadoğu’da bir numaralı dost ilan edeceksiniz ama kamuoyunun önüne çıktığınız zaman da ‘İsrail bir terör devletidir’ diyeceksiniz. O zaman terör devletiyle ne alakan var? Niye terör devletiyle diplomatik ilişkiye devam ediyorsunuz? Hakikaten bütün dünyada böyle bir çelişki görülmüş değil” diyen Karamollaoğlu, “Bu hükümete yeniden sesleniyoruz. Büyükelçiyi çekmek yetmez. İsrail’i ayakta tutan anlaşmaları siz rafa kaldırabiliyor musunuz, kaldıramıyor musunuz? İsrail ile münasebetleri ciddi manada kesiyor musunuz, kesmiyor musunuz? Onu söyleyin” şeklinde konuştu.

ENERJİ BAKANI’NIN YAPTIĞI ANLAŞMAYI RAFA KALDIRIN

Karamollaoğlu, Türkiye ile İsrail enerji bakanlarının iki gün önce yaptıkları enerji işbirliği anlaşmasına da sert tepki göstererek, “Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı, imzalamadı mı! Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız? İsrail’in bugüne kadar önünü açan onlarca karar aldınız, hangisini sonlandıracaksınız? Çıkıp miting yapacaksınız, kargalar güler yav. Tekrar söylüyorum. İktidarlar miting yapmaz, icraat yapar” dedi.

HERKES SEÇİMDE KENDİ PARTİSİNE OY VERECEK

Konuşmasının son bölümünde Millet İttifakı’nda neden yer aldıklarına ilişkin de konuşan cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, “Bizim bir ittifak yapmamızı bazı kardeşlerimiz farklı yorumladılar. ‘Nasıl oluyor da falancalarla bir araya geliyoruz’ diyorlar. Kendi davamızdan milim sapmamız manasına gelmiyor ki. Bu ittifak iktidarın bütün partileri zorladığı bir ortam oluşturduğu için var. Yüzde 10 barajını ısrarla tuttular. Bu hali zorlamak için. Onlar gitti MHP ile ittifak kurdular. Elbette muhalefettekiler de bir araya gelecek, bu barajı yok hükmüne getirdiler. Bizler bu tereddütleri ortadan kaldıracağız. Herkes seçimde kendi partisine oy verecek. Bir hilal ve beş yıldızın altına mühür basacak. Bunu kimse unutmasın” diye seslendi.

TBMM’YE GİRERSEK GELİP HESAP VERECEKLER

Son dönemde her kesimden kendilerine insanların ulaştığını da belirten Karamollaoğlu, “Vatandaşlarımızın teveccühü var bize. Telefon açıyor, bizzat geliyor. ‘Sizinle beraberiz’ diyorlar. Ne kadar şükretsek azdır. İlk defa uzun bir aradan sonra böyle bir ortam doğdu. Kurulacak ilk hükümette eğer omuzlarımıza bir vazife yüklenirse herkes bilsin ki bu bir onarım hükümeti olacak. Biz, Meclis’te birlikte çalışacağız. İster kanunlar mecburi kılsın, isterse kılmasın. Buna bir engel yok. TBMM ile cumhurbaşkanı birlikte çalışacak. Bakanlar Meclis’e gelip bütün soruları cevaplayacaklar, hesap verecekler” dedi.

HAVUZ MEDYASININ BİR GÖZÜ GÖRÜYOR, BİRİ GÖRMÜYOR

Karamollaoğlu, yürüttükleri siyasi çalışmaları herkese ulaştırdıklarını ancak bazı medya gruplarının gerçeği görmemekte ısrar ettiğini belirterek, “Havuz medyası dedikleri bir medya var. Gözlerinin biri görüyor, diğeri görmüyor. Ama ben görmemelerine şaşırmıyorum, tahrikkar tavırlarına, yanlışlara nasıl kapıldıklarına, iftiralara nasıl destek verdiklerine şaşırıyorum. Oradaki insanların bir kısmının inançlı olduklarına inanıyorum. Demek ki, imkânlar, makam mevki. Bir gün gelecek, onlar da gerçekleri görecekler” diyerek konuşmasını bitirdi.

TÜRKİYE, EN BÜYÜK MESULİYETE SAHİP

Karamollaoğlu, 2004 yılından bugüne yapılan anlaşmaları da hatırlatarak, BOP projesini mevcut iktidarın sahaya sürdüğünü söyledi. Söz konusu projede Türkiye’nin de sınırlarının değiştirildiğini anımsatan Karamollaoğlu, “BOP’un eşbaşkanları olduğunu ilan etmişlerdir. BOP, Ortadoğu’yu yeniden şekillendiren bir proje. Türkiye’nin sınırları değiştirilmektedir. Allah size akıl fikir versin. Bu konu gündeme geldiği zaman da artık İsrail’in önüne engel koyacak bir ülke kalmadı. Türkiye en büyük mesuliyete sahip ülke. Türkiye öncülük yapmalıydı. Türkiye, İsrail’in bu ilerlemesinin önüne engel koymalıydı. Ticari anlaşmalar yapacaksın, İsrailli pilotların Türkiye’de eğitimlerine imkân sağlayacaksın. Ne için gidip Müslümanları katletsinler diye. Böyle bir mantık olur mu? ” dedi.

KUDÜS’Ü İSLAM ÜLKELERİNİN BAŞKENTİ İLAN EDİN

“Kudüs’ün tamamının bütün İslam âleminin kalbinde başkent olarak siz deklare edin şu dünyaya” sözleriyle çağrıda bulunan Karamollaoğlu, “Ama bunu ilan edemezler” diyerek birkaç ay önceki alınan kararı hatırlattı. Kudüs’ün yüzde 85’inin İsrail’e terk edildiğini ve geri kalan yüzde 15’inin de Doğu Kudüs diye Filistin yönetiminin başkenti olarak ilan edildiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Geçen sefer yaptıkları neydi? Kudüs’ün yüzde 15’i Filistinlilerin. Yüzde 85’i kimin peki? Bunu söylemekten çekiniyorlar. Ama kullandıkları ifade Kudüs’ün yüzde 85’ini İsrail’e terk ettikleri manasına geliyor” dedi.

İSRAİL TERÖR DEVLETİYSE O ZAMAN NE İŞİNİZ VAR?

Hükümete yapmaları gerekenleri de hatırlatan Karamollaoğlu, “Bu hükümete yeniden sesleniyoruz. Büyükelçiyi çekmek yetmez. İsrail’i ayakta tutan anlaşmaları siz rafa kaldırabiliyor musunuz, kaldıramıyor musunuz? İsrail ile münasebetleri ciddi manada kesiyor musunuz, kesmiyor musunuz? Onu söyleyin. İsrail’i Ortadoğu’da bir numaralı dost ilan edeceksiniz ama kamuoyunun önüne çıktığınız zaman da ‘İsrail bir terör devletidir’ diyeceksiniz. O zaman terör devletiyle ne alakan var?” sözleriyle eleştirdi.

BUNLARIN YAPACAĞI MİTİNGLE İSRAİL ZİL TAKAR OYNAR

İsrail’e karşı yapmayı planladıkları mitinge ilişkin de konuşan Karamollaoğlu, “Hakikaten biz canı gönülden yapalım istedik. Ama biz bir miting yaptığımız zaman emin olun bundan en çok İsrail endişe duyar. Bunlar yaptığı zaman İsrail zil çalıp, davul çalıp oynuyor. Niye? Çünkü ciddi tepkilerin önünü kesiyor bu arkadaşlar. İcraata koyma gibi bir dertleri yok. Onun için biz dertliyiz, Ortadoğu darmadağın oldu. Kimle dostuz, kimse hasımız bilemiyoruz ” diye eleştirdi.