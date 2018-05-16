2018'in en iyi otomobili belli oldu!

Fransız üretici Citroen’in en sevimli en dinamik modeli C3 Aircross, 2018’in en iyi otomobili oldu.
Geçtiğimiz günlerde Avrupan’ın 31 ülkesinden farklı otomobil gazetecilerini bir araya getiren organizasyon tamamlandı ve 2018 Autobest modeli seçildi. 31 farklı ülkeden oylamaya katılan 31 farklı otomobil gazetecisinin verdiği oylarla 2018’in en iyi otomobili olarak Citroen C3 Aircross seçildi. İlk beşe kalarak 1423 puan aldı.
Citroen C3 Aircross, farklı segmentlerden beş finalist arasından açık ara farkla birinci oldu. Autobest ödülünü Avusturya’da alan Citroen C3 Aircross, gelecek yıl yeni teknolojiler sunacağının müjdesini de verdi.
2018’in en iyi otomobili seçilen araç için ödülü Citoren’in CEO’su Linda Jackson aldı