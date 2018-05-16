Yerli otoda süreç sorunsuz ilerliyor

Türk sanayisinin geldiği noktayı göstermesi bakımından bir simge de olacak Türkiye’nin otomobili, çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip bir otomobil olacak.” dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte ‘Bir Düşün Sen’ temalı Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması Türkiye Sergisi ve Ödül Töreni’ne katılan Özlü “Yerli otomobil yapma irademizde hiçbir eksilme yok. Aksine Türkiye’nin otomobili için daha azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin otomobili, çocuklarımız için de yol gösterici olacak. Bizim başardığımızı görüp, çok daha fazlasını çok daha iyisini çocuklarımız yapacak” diye konuştu.