16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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Yerli otoda süreç sorunsuz ilerliyor

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Yerli otoda süreç sorunsuz ilerliyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobili üretecek olan Ortak Girişim Grubu’nun kısa süre sonra ortak şirketi kurmak için imza atacağını belirterek, “Yerli otomobil süreci sorunsuz şekilde ilerliyor.
Yerli otoda süreç sorunsuz ilerliyor Yerli otoda süreç sorunsuz ilerliyor Yerli otoda süreç sorunsuz ilerliyor

 

Türk sanayisinin geldiği noktayı göstermesi bakımından bir simge de olacak Türkiye’nin otomobili, çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip bir otomobil olacak.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte ‘Bir Düşün Sen’ temalı Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması Türkiye Sergisi ve Ödül Töreni’ne katılan Özlü “Yerli otomobil yapma irademizde hiçbir eksilme yok. Aksine Türkiye’nin otomobili için daha azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin otomobili, çocuklarımız için de yol gösterici olacak. Bizim başardığımızı görüp, çok daha fazlasını çok daha iyisini çocuklarımız yapacak” diye konuştu.

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