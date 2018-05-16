Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan, 3'lü devlet katkısı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın daha cazip hale getirilmesi için çalışma yapılırken, kademeli geçiş de sürüyor. Otomatik BES'e 1 Temmuz'dan itibaren 10-50 çalışanı olan özel sektör firmalarındaki 45 yaş altı çalışanlar dahil olacak. 1 Ocak'ta da 5-10 çalışanı olan özel sektör firmalarının personeli sisteme katılacak. Bu arada otomatik BES'i daha cazip hale getirecek düzenlemeler için hazırlıklar sürüyor. Meclis'ten geçen yasaya göre; ilgili bakan; yasa kapsamında sağlanan devlet katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına, bu tutarların nemalandırılmasına ve hak kazanma koşulları dikkate alınarak nemalarıyla birlikte ödenmesine karar vermeye; devlet katkısının nemalandırılmasına, bin lira tutarındaki ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkili olacak. Bakanlar Kurulu da 2 ay olan cayma süresini 3 katına kadar çıkarabilecek..
16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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Emeklilikte 2. maaş için yeni fırsat
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