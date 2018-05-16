Emeklilikte 2. maaş için yeni fırsat



Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan, 3'lü devlet katkısı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın daha cazip hale getirilmesi için çalışma yapılırken, kademeli geçiş de sürüyor. Otomatik BES'e 1 Temmuz'dan itibaren 10-50 çalışanı olan özel sektör firmalarındaki 45 yaş altı çalışanlar dahil olacak. 1 Ocak'ta da 5-10 çalışanı olan özel sektör firmalarının personeli sisteme katılacak. Bu arada otomatik BES'i daha cazip hale getirecek düzenlemeler için hazırlıklar sürüyor. Meclis'ten geçen yasaya göre; ilgili bakan; yasa kapsamında sağlanan devlet katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına, bu tutarların nemalandırılmasına ve hak kazanma koşulları dikkate alınarak nemalarıyla birlikte ödenmesine karar vermeye; devlet katkısının nemalandırılmasına, bin lira tutarındaki ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkili olacak. Bakanlar Kurulu da 2 ay olan cayma süresini 3 katına kadar çıkarabilecek..

