16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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'Mavi Marmara anlaşması iptalini istemek fırsatçılık olur'

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'Mavi Marmara anlaşması iptalini istemek fırsatçılık olur'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Mavi Marmara anlaşması iptal edilsin önerisini hakkında açıklamalarda bulundu.
'Mavi Marmara anlaşması iptalini istemek fırsatçılık olur' 'Mavi Marmara anlaşması iptalini istemek fırsatçılık olur' 'Mavi Marmara anlaşması iptalini istemek fırsatçılık olur'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Onun iptalinin buna bir faydası olmaz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz, burada biraz bizi köşeye sıkıştırmak için bunu söylediğini düşünüyorum. Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil"

İsrail Kudüs'te bir yanda ABD Büyükelçiliği'nin törenle açılışına ev sahipliği yaparken aynı dakikalarda İsrailli askerlerin açtığı ateş sonucu çocukların da aralarında bulunduğu onlarca Filistinli öldü, binlercesi yaralandı. İngiltere ziyaretinde bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden, diğer yandan da çok sayıda mevkidaşıyla art arda telefon görüşmesi yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hürriyet'e dünyanın gündemine oturan o görüntüleri değerlendirdi ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik yol haritasını anlattı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, BM Güvenlik Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile uluslararası camiayı harekete geçirmeyi hedeflediğini söyledi. Çavuşoğlu, aralarında sekiz aylık Leyla bebeğin de bulunduğu onlarca Filistinli'nin ölümü için ise "İnsan olarak utandım" dedi. Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

ÖLÜM VE EĞLENCE

"Bir taraftan bebekler, çocuklar, kadınlar öldürülüyor diğer taraftan müzikli eğlence, bir de dalga geçer gibi barıştan bahsediliyor. Bu, 'Ben güçlüyüm yaparım' diyen bir ülkenin dayatması; fakat diğer taraftan da dünyayla dalga geçer gibi dünyayı aptal yerine koyan bir durum oldu. Esasen bu Amerika'nın imajını, güvenilirliğini zedeledi. Kimse korkudan sesini çıkaramıyor. Biz tüm dünya ile görüşüyoruz herkesin düşüncesi aynı. Utanç verici bir durum.

(Başbakan'ın bahsettiği İsrail'e yönelik kararlar nedir?)

Bu olaylar durulmazsa, sükünet hakim olmaz, saldırılar devam ederse adımlarımızı atacağız. Diplomatik ilişkileri de gözden geçiririz. Diğer taraftan bunu uluslararası camiaya taşımak önemli. Çünkü hem Türkiye olarak hem de uluslararası camiayla atacağımız adımlar var. Bu işi BM Güvenlik Konseyi'nin dışında BM Genel Kurulu'na da taşıyacağız. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. BMGK üyelerini Kuveyt'in davetine katılıp, orada destek vermeleri için aramaya başladık. Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi yapacağız.

UYARMAK GÖREVİMİZ

(Başbakan'ın İslam ülkelerine İsrail ile ilişkilerinizi gözden geçirin çağrısının amacı)

Son zamanlarda sessiz kalan ülkeler var, bizim karar tasarımıza çekimser kalan ülkeler oldu. Bunların bazılarının temsilcilerinin Kudüs'teki törene katıldıkları yönünde bilgiler var maalesef. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine uyarı yapmak dönem başkanı olarak bizlerin de görevi. Bu konuları da zirvede değerlendireceğiz.

(Kılıçdaroğlu'nun 'Mavi Marmara Anlaşması iptal edilsin' önerisi)

Bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Onun iptalinin buna bir faydası olmaz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz, burada biraz bizi köşeye sıkıştırmak için bunu söylediğini düşünüyorum. Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil.

(Bu gelişmelerden ABD ziyareti etkilenir mi?)

Bence etkilenmez. 4 Haziran tarihi için davet geldi, biz de 'Tamam' dedik."

Hande Fırat / Hürriyet

 

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