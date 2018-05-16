Kritik randevu' Merkez Bankası Başkanı AK Parti'de

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında;
"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir.Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."
denildi.
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Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında;
"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir.Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."
denildi.