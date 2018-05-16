16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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İlk iftar menüsü 77'lik Youtuber Saniye Anne’den

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"Saniye Anne Yemekleri" adlı Youtube kanalında yaklaşık 200 bin abonesiyle fenomen olan 77’lik Saniye Karataş, sımsıcak gülümsemesi ve tatlı Ege şivesi ile lezzetli bir iftar menüsü hazırladı.
İlk iftar menüsü 77'lik Youtuber Saniye Anne’den
İlk iftar menüsü 77'lik Youtuber Saniye Anne’den İlk iftar menüsü 77'lik Youtuber Saniye Anne’den İlk iftar menüsü 77'lik Youtuber Saniye Anne’den

 İzmir Buca’da yaşayan 77 yaşındaki Saniye Karataş, küçük mutfağında birbirinden lezzetli yemekler yaparken, yönetmenliğini yapan oğlu Süleyman Karataş da bu görüntüleri Youtube'a yüklüyor. 77’lık Youtuber Saniye Anne’nin tarifleri, binlerce kişi tarafından izleniyor. Bugün ilk iftarını yapacak olanlar için hem hafif, hem doyurucu, hem de yararlı bir menü hazırladığını belirten Saniye Anne’nin iftar menüsünde kayık kabak karnıyarık, mantarlı çorba, kivili irmik tatlısı ve salata bulunuyor.

  "Yemek yaparak mutlu oluyorum"

  Her çeşit, güzel ve sağlıklı yemeği yaptığını ifade eden Saniye Karataş, “200 bin abonem var. Beni herkes izliyor, izlemeyen yok. Hepsi de benim yaptığım yemeklerden çok memnun kalıyor. Bana hep dua ediyorlar. Onlar dua ettikçe ben de cana geliyorum. Ben yemek yaparak mutlu oluyorum. Yemek yapmadığım zaman kendimi mutsuz görüyorum. Hem neşeleniyorum, hem güçleniyorum. Ben yemek yapıyorum, oğlum çekiyor. Bu işi ikimiz hallediyoruz. Bugün Ramazan ayına başladık. Ben de bunun için özel bir menü hazırladım. Ramazan’da yemeklerin tuzunu kıt koyarım, zeytinyağı kullanırım. Sizler de sağlığınız için benim sağlıklı menülerime bakın. Ramazan boyunca her gün yemek yapıp takipçilerimle paylaşacağım. Hepinizin Ramazan’ı kutlu olsun, Allah seneye de nasip etsin” dedi.

  Binlerce takipçisi var

  Saniye Karataş, bundan 3 yıl önce yemek yaparken oğlu Süleyman Karataş da eski bir cep telefonu ile kendisini çektiğini fark edince itiraz edip mutfaktan kaçtığını, oğlu elinde cep telefonuyla her mutfağa girişinde başka bir noktaya saklandığını söyledi. Bugün binlerce takipçili bir Youtuber olan Saniye Anne, bir süre sonra pes edip oğlunun kendisini çekmesini kabul ettiğini ve her gün "Saniye Anne Yemekleri" adlı Youtube kanalında yemek tariflerini paylaştığını kaydetti. Güler yüzü, tatlı Ege şivesi ve yemeklerin zenginliğiyle kısa sürede fenomen olan Saniye Anne, internet kullanmadığını ve ‘Youtuber’ kelimesini bilmediğini belirtse de kanalında her gün yemek tarifi videosu paylaşmaktan geri durmuyor. Saniye Karataş yemek yaptıkça mutlu olduğunu, sabahın erken saatlerinde menülerini hazırlayıp oğlunun uyumasına izin vermediğini söyledi.

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