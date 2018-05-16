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Ünlü oyunculara ceza yağmuru

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Ünlü oyunculara ceza yağmuru
Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişi yargılandığı davada karar çıktı.
Ünlü oyunculara ceza yağmuru Ünlü oyunculara ceza yağmuru Ünlü oyunculara ceza yağmuru

Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı ''uyuşturucu madde ticareti yapmak'' davasında karar çıktı. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya ''uyuşturucu madde ticareti yapmak'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme aynı suçtan Cenk Eren’i ise 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2013 yılında düzenlenen narkotik operasyonuna ilişkin aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, ve şarkıcı Cenk Eren'inde bulunduğu 34 kişinin yargılandığı dava 5 yıl sonra karara bağlandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanıklar Ferdi Özer ile Şeref Deniz katıldı. Başka suçtan tutuklu sanıklar Mehmet Akgün ile Necati Fidan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandığı duruşmada, 6 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Duruşmada ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. 

ÇAĞATAY ULUSOY, GİZEM KARACA VE CENK EREN'E ŞOK CEZA

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraatlerine karar verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, Hüseyin Orçun Benli, DJ Nuri Kösem ve menajer Ayşe Selin Borankay'a "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5’er yıl hapse verdi. Mahkeme daha sonra verilen cezada iyi hal indirime giderek bu cezayı 4’er yıl 2'şer ay hapis cezası ve 80'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme Şarkıcı Cenk Eren’i ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi. Ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirten mahkeme cezada artırım uygulayarak, 7 yıl 6 aya çıkardı. Daha sonra cezada “iyi hal” indirimi de uygulayan mahkeme Cenk Eren’e 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme davada yargılanan diğer sanıkları da çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırırken 6 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını kararlaştırdı. Yargıtay’ın verilen cezaları onaması halinde ünlü isimler cezaevine girecek.

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