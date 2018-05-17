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Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı

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Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı
Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.
Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edip gelecek sezon yerini Diriliş Osman Gazi dizisine bırakacağı konuşuluyor.

Osmanlı kuruluyor

Diriliş Ertuğrul dizisinde 1258 yılında Ertuğrul Bey'in son oğlu olarak dünyaya gelen Osman Bey Ertuğrul Bey'in en zeki çocuğudur. Ertuğrul Bey'in 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olacak.

Engin Altan Düzyatan veda ediyor

Vatan'da yer alan habere göre, bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan da diziden ayrılmış olacak.

Oyuncular ile anlaşma yapıldı

2017-2018 sezonunda Osman Bey'i canlandırması için Engin Altan Düzyatan'ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

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