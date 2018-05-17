17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Kafayı Akar'a taktı! "Seçilirsem.."

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar için "O yapıdaki insanlarla birlikte çalışmam" dedi.
Kafayı Akar'a taktı! "Seçilirsem.."
Kafayı Akar'a taktı! Kafayı Akar'a taktı! Kafayı Akar'a taktı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunuculuğunu yaptığı Liderler programına konuk oldu.

Fatih Portakal'ın, "Mevcut Genelkurmay Başkanıyla ilişkiniz nasıl olacak, birlikte çalışır mısınız?" sorusuna, Muharrem İnce, "Geçici süreli çalışırız, o yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA ADAY OLMAM"

Ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklamalarda bulunan İnce, "Ola ki 24 Haziran'da kazanamadım Kılıçdaroğlu'nun karşısına asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim" dedi.

"HESAP VERMEKTEN KAÇINILMAMALI"

"Bir onarım süreci gerekebilir. Onarım sürecinde hesap vermekten kaçılmamalı"diyen İnce, "Örtülü ödenek için vekillerden oluşan bir komisyon kurulabilir. Sonradan kaldırırsınız belgeleri. Bugün Türkiye'yi yöneten Erdoğan hiç kimseye hesap vermiyor. Bakanların bile yok. Bugün sokağa çıksak bakanların isimlerini sayamazlar. Bakanlar önemsiz artık. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bu yetkileri böyle kullanmayayım, parlemantoya dönelim. Komisyonlarda bunu tartışın.Yeni sistemde Meclis'in hiçbir hükmü yok." şeklinde konuştu.

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