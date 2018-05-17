17 Mayıs 2018 Perşembe2 Ramazan 1439
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Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı

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Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı
Denizli’de çeşitli suçlardan aranması olan ve polisin kendisini yakalayamayacağını iddia ederek kendine ‘Spiderman' ismini veren şahıs polis tarafından yakalandı.
Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, aranması olmasına rağmen sosyal medyada kendisine verdiği Spiderman (Örümcek Adam) lakabıyla polisle dalga geçip aşağılayan E.T. isimli şahsın yakalandığı bildirdi.  

‘Spiderman Uçamadı’ başlığı ile yapılan açıklamada, “Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımla polisin kendisini yakalayamayacağını iddia eden E.T. isimli şahıs polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalanmış. şahıs yapılan adli işlemler neticesi Denizli Cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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