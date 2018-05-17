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56 bin TL'yi bankta unutmuştu! Bir kötü haber daha..

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56 bin TL'yi bankta unutmuştu! Bir kötü haber daha..
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan öğretmen Rumeysa Uslu, bir bankta unuttuğu 56 bin lirasını getirene, paranın yüzde 10'unu verecek.
56 bin TL'yi bankta unutmuştu! Bir kötü haber daha.. 56 bin TL'yi bankta unutmuştu! Bir kötü haber daha.. 56 bin TL'yi bankta unutmuştu! Bir kötü haber daha..

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan öğretmen Rumeysa Uslu, bir bankta unuttuğu 56 bin lirasını getirene, paranın yüzde 10'unu verecek.

56 bin TL’yi bankta unutan rehber öğretmen yeni bir şokla sarsıldı

Parayı unuttukları bankın bulunduğu bölgedeki kameraların olayın olduğu gün arızalı olduğunun ortaya çıkması rehber öğretmene ikinci şoku yaşattı. Rumeysa Uslu, "paranın unutulduğu yerdeki MOBESE kameralar sanırım arızalıymış. Kendi gönlümden geçen parayı getiren kişiye yüzde 10’Unu vermek. Buradan da sesleniyorum 5-6 bin lirayı alıp gönül rahatlığıyla bu parayı harcayabilecekken veya hayatı boyunca hırsız olarak mı yaşamak istiyor bu onun kendi tercihi" şeklinde konuştu

Antalya’ya otomobil almak için gelen ve siyah renkli bez çantaya koyduğu 56 bin TL’yi merkezdeki bir bankın üzerinde unutan rehber öğretmen, yeni bir şokla sarsıldı. Paranın bulunması için çalışmalar sürerken, bankın bulunduğu bölgedeki kameraların o gün arızalı olduğu öne sürüldü.

Rehber öğretmen Rumeysa Uslu, 30 Nisan Pazartesi günü internetten beğendikleri otomobili satın almak için sabah saatlerinde eşiyle birlikte otobüsle Alanya’dan Antalya’ya gitti. Uslu, eşi ve aile dostu emekli askerle beraber 56 bin TL bulunduğu siyah renkli bez bir çantayla Meltem Mahallesi’nde bulunan sinema önündeki belediye bankına oturarak araba satışında kendilerine yardım edecek diğer arkadaşlarını beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobiliyle gelen arkadaşları çifti ve aile dostunu alarak aracın satıldığı yer olan Portakal Çiceği Bulvarı’na doğru hareket etti. Bir süre sonra parayı koydukları siyah renkli bez bir çantayı bankta unuttuklarını fark eden çift, Meltem Mahallesi’ndeki banka geri döndü ancak çantayı unuttukları yerde bulamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden çift, paranın bulunması için yardım istedi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik ve araç kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda bir sonuç elde edilemezken, parayı unuttukları bankın bulunduğu bölgedeki kameraların olayın olduğu gün arızalı olduğunun ortaya çıkması rehber öğretmene ikinci şoku yaşattı. Pazartesi sabahı Alanya’dan Antalya’ya doğru yola çıktıklarını söyleyen Rumeysa Uslu, bu sürede parayı eşinin taşıdığını söyledi. Uslu, "Paranın içinde bulunduğu kolu olmayan benim de alışık olmadığım tarzda bir çanta. Parayı eşim taşıyor ama oturduğumuz yerlerde bana teslim ediyor. Biz yol kenarındaki banklarda bekliyoruz ve bizin almaya gelen araç trafiği aksatacak noktada durdu. Biz de o acele ile yanımızda aile dostumuz emekli yarbay da vardı ve hızlı hareket etmemizden dolayı bende çantayı bankta unuttum. Aradan 15 dakika geçti ve parayı unuttuğumuzu fark etmemiz üzerine geri döndük. Oturduğumuz banka geldiğimizde paranın orada bulamadık. Sonrasında tekrar emniyette gittik. Emniyet bizim şikayetimizi kayıt altına aldı ve bu konuda araştırma yapacağını söyledi" dedi.

"KAMERALAR ARIZALIYMIŞ"

Parayı 30 Nisan’da kaybettiklerini aktaran Uslu, bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uslu, "Bu noktada bulunması için çalışmalar sürüyor ama paranın unutulduğu yerdeki MOBESE kameralar sanırım arızalıymış. Evet bizim şansızlığımız orada MOBESE kameralar ve 180 derece görüyor. Fakat orası çok işlek bir cadde, dakikada bir otobüs geçiyor. Emniyette otobüslerin kamera inceleyeceklerini ve mutlaka bu parayı bulacaklarını söylediler. Ben paranın bulanabileceği konusunda hala umut ediyorum" diye konuştu.

Unutmanın çok basit insanlık hali olduğunu hatırlatan Uslu şunları söyledi:

"Fakat daha önceki çıkan haberlere yapılan yorumlarda neredeyse suçlu duruma düştüm. Eşimin üniversitede üzerinde çokça durduğunu bir konu. Yolda sokakta 50 bin lira gibi bir para bulsanız ne yaparsınız? Topluluk içinde bulunan eşya ve para sadece güvenliği amacıyla alıkonulabilir. Hatta üzerine not yazıp yetkili kişilere verilebilir. Aksi taktirde Türk Ceza Kanunu'nda da suçtur. O kişi parayı gasp etmese 15 dakika sonra gittiğimde parayı yerinde bulacağım ve alacağım. Fakat kendisi onu zimmetine geçirmiş oluyor. İnsanlar bu şekilde arabalarını, cüzdanları veya çocuklarını unutuyorlar. Yani biz ne yapıyoruz onları hemen kendimize mi alıyoruz. Dediğim gibi bu yorum yapan insanlara da söylemek istiyorum. Bu kişiler bu ülkenin savcı, polis ve profesöründen çok daha mı iyi biliyorlar. Çünkü yapılan yorumlarda hırsla parayı alan kişinin geri getirmemesini öğütlemişler neredeyse. Toplumun bu noktada bilgilenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"PARAYI GETİREN KİŞİYE YÜZDE 10'UNU VERECEĞİM"

Arkadaşlarının parayı bulunması için ilan hazırladığı konusuna da değinen Uslu, "O ilanları polis merkezine gittiğimizde yönlendirmeler sonucu arkadaşlar astı. Parayı bulan veya alan kişilere yönelik ihbar edici cümleler ve ödüller verilecek şeklinde ilanlar. Benim zaten kendi gönlümden geçen parayı getiren kişiye yüzde 10’Unu vermek. Buradan da sesleniyorum 5-6 bin lirayı alıp gönül rahatlığıyla bu parayı harcayabilecekken veya hayatı boyunca hırsız olarak mı yaşamak istiyor bu onun kendi tercihi" şeklinde konuştu.

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