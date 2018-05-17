17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Gönül dünyamızı imar etme zamanı

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İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz Ramazan’ı yılda bir kez gelen ‘bir aylık kamp olarak niteledi.
Gönül dünyamızı imar etme zamanı
Gönül dünyamızı imar etme zamanı Gönül dünyamızı imar etme zamanı Gönül dünyamızı imar etme zamanı

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz,“Ramazan ayı, kendimize çeki düzen vermek, gönül dünyamızı imar etmek, oruçla ihsan kıvamında bir ibadet yaşamak ve merhameti kuşanmak zamanıdır.”dedi.

​İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ramazan'ın önemine ve Müslümanlar için ne anlama geldiğine dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ramazan'ın önemine ve Müslümanlar için ne anlama geldiğine dair açıklamalarda bulundu. Ramazan'ın dini, içtimai ve sosyal hayatta çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, Ramazan’ı "aylık bir kamp" olarak niteledi.

HALİMİZE ÇEKİ DÜZEN VERİYORUZ

Yılmaz, "Ramazan ayı, bir Müslüman’ın manevi hayatını fabrika ayarlarına döndürmek, bozulan dengesini tamir etmek üzere Cenab-ı Hak'ın bir ihsanıdır. Ramazan ayı, insanın fabrika ayarlarına dönmesidir. İnsan etkiye açık canlı bir varlıktır. Okudukları, duydukları, seyrettikleri, takip ettikleri; insanın gönül ve zihin dünyasını savurmaktadır. Dikkatlerimiz dağılıyor. Aslında Ramazan; yeniden fabrika ayarına girmek, bir kamp hayatı ile kendimize çeki düzen vermek, gönül dünyamızı imar etmek, oruçla ihsan kıvamında bir ibadet yaşamak ve merhameti kuşanmak zamanıdır" diye konuştu.

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Hasan Kamil Yılmaz

KENDİMİZİ VE ÇEVREMİZİ FARK EDİYORUZ

Yılmaz, Ramazan'ın, gönül dünyasını inşa faaliyetlerine ehemmiyet verilen bir ay olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Kur'an bu ayda indirilmiştir. Kur'an en yoğun bu ayda okunur ve anlaşılmaya çalışılır. Oruç, Ramazan ayına münhasır bir özelliktir. Zekat daha çok Ramazan'da verilir. Fitre bu ayda verilir. Ramazan ayı, 11 ayın tahribatını düzeltmeye yönelik adım attığımız ve çevremizin farkına vardığımız bir aydır. Çünkü diğer aylarda çevremizi, çoluk çocuğumuzu unutuyoruz. Onlarla yemek yemeye bile vaktimiz olmuyor. Ramazan, iftar sofralarıyla sahur bereketiyle ve teravih namazlarıyla bize bir aile, millet ve ümmet olduğumuzu daha yoğun bir şekilde hatırlatan bir ibadet iklimidir. Ramazan hem kendimizin hem de çevremizin hem de nimetlerin farkında olduğumuz bir dönemdir."

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